Adriana Iliescu, în pericol de când Bucureștiul a intrat în scenariul roşu: “Ne rugăm lui Dumnezeu”. Care este starea de sănătate a celei mai bătrâne mame din România

10:30

Marius Chirică, preşedintele asociaţiei Kola Kariola, organizaţie ce se dedică protejării câinilor fără stăpân, a postat pe pagina de Facebook imagini tulburătoare, din apropierea unui liceu din județul Vâlcea. Un câine este prins în laț […] The post Scene desprinse din filmele de groază: ”Nu se poate așa ceva!” Ce s-a întâmplat cu o cățelușă în județul Vâlcea sub privirile a zeci de copii VIDEO appeared first on Cancan.ro.