Ministrul Apărării: Nimeni nu se atinge de drepturile militarilor; cel puţin, nu pe mandatul meu

19:10

Patronul clubului din Liga a II-a de fotbal FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu, a declarat, joi seara, la postul Digi Sport, că va face puşcărie nevinovat, după ce Curtea de Apel Craiova l-a condamnat la 3 ani de închisoare pentru evaziune fiscală.El a explicat că dosarul în care a fost condamnat este legat de transferul jucătorului Mihai Costea de la clubul FC U Craiova la Steaua Bucureşti, în martie 2011, când drepturile federative ale fotbalistului se aflau sub sechestrul instituit de ANAF."Deşi mi s-a furat o echipă întreagă, deşi mi-au luat alţii jucători, am ajuns tot eu să mă duc să fac puşcărie, pentru jucătorii furaţi de alţii. E o decizie care nu are nicio legătură cu aplicarea actului de justiţie, este o condamnare făcută de 'mafia' din justiţie, deranjată de ce am făcut în aceşti ani. Am făcut fel şi fel de plângeri, acum am fost executat. Este o execuţie ordinară, fără nicio acoperire legală. Este vorba despre jucătorul Costea Mihai Alexandru, care a ajuns la Steaua în baza excluderii echipei Universitatea Craiova şi nu în baza acelui act de transfer, care nu s-a mai finalizat. Toţi cei 39 de jucători au fost luaţi prin actul de excludere, niciunul nu a plecat printr-un transfer", a spus Mititelu."Curtea de Apel Bucureşti i-a achitat pe (Mircea) Sandu şi pe (Dumitru) Dragomir, iar eu sunt condamnat. Pentru un jucător care a ajuns la Steaua din postura de jucător liber de contract. Nu s-a furat niciun ban. Am probat. Sandu şi Dragomir au fost achitaţi pentru cei 39 de jucători, inclusiv Mihai Costea. O s-o atac pe căile extraordinare, o să-mi caut drepturile mai departe. Vă rog să mă credeţi că este o mare nedreptate şi fac puşcărie nevinovat. Nu am făcut nicio faptă ilegală, este un abuz şi totul are legătură cu lupta mea de a readuce echipa în prim plan. Timpul va demonstra că fac închisoare total nevinovat", a adăugat Mititelu conform Digi Sport.Patronul clubului FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu, a fost condamnat, joi, de Curtea de Apel Craiova la 3 ani de închisoare pentru evaziune fiscală, pedeapsă care se va executa în regim de detenţie, informează portalul instanţelor de judecată."În baza art.9 alin.1 lit.g) din Legea 241/2005 cu aplicarea art.5 Cod penal (forma în vigoare în prezent) condamna pe inculpatul Mititelu Adrian Marin la 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, pedeapsă ce se va executa în regim de detenţie", se arată în soluţia instanţei de judecată.De asemenea, patronului grupării din Liga a II-a, i se interzice dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, cu titlu de pedeapsa complementară, pe o durată de 3 ani, ce se va executa conform art 68 alin 1 lit c) C.pen. În baza art 65 C.pen se interzice inculpatului exercitarea aceloraşi drepturi cu titlu de pedeapsă accesorie.În baza art 12 din Legea 241/2005 i se interzice lui Mititelu dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Gruparea condusă de Adrian Mititelu, FC U Craiova 1948, este liderul la zi în clasamentul Ligii a II-a, cu 21 de puncte după 9 partide disputate.AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)