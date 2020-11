Cum și-a distrus Lora părul: ”Toate promit că nu se întâmplă nimic!”

18:20

Un ieșean de 27 de ani a pus în aplicare un plan diabolic împotriva fostei iubite care obținuse de ceva vreme un ordin de protecție pe numele lui. Înarmat cu un ciocan și un cuțit, […] The post Un bărbat din Iași s-a răzbunat pe fosta iubită și i-a vandalizat mașina cu un ciocan și un cuțit. Femeia a privit îngrozită scenele și a sunat la 112 appeared first on Cancan.ro.