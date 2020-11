Jucătorii lui CFR Cluj, criticați pentru cum s-au prezentat în meciul cu AS Roma: „Parcă am plecat la meciul ăsta ca mielul la tăiat”

23:10

CFR Cluj a pierdut pe terenul celor de la AS Roma, scor 0-5, în runda cu numărul 3 a grupei A din Europa League. Ștefan Gadola, acționar minoritar la campioana României, a analizat disensiunile dintre Dan Petrescu și conducere.„E un pic trist, nu voiam un scor dintr-ăsta, deși era undeva prin imaginația mea. Nu am crezut că putem lua atât de multe goluri. Realitatea a arătat că nu am avut apărare și un Bălgrădean mai puțin inspirat, spun eu așa. ...