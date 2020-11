Adrian Oros: Vom acorda despăgubiri şi pentru culturile înfiinţate în primăvară, nu putem acţiona cu dublă măsură

14:40

Trupa rock americană System of a Down, compusă din patru muzicieni de origine armeană, a lansat joi seară primele sale piese noi după o pauză de 15 ani, informează site-ul revistei Variety.Precedentele realizări notabile din cariera acestui cvartet condus de solistul Serj Tankian includ un premiu Grammy, câştigat în 2006, şi alte patru nominalizări la Grammy Awards, iar trei dintre cele cinci albume de studio ale sale au debutat pe primul loc în topul american - Billboard 200. Dar, în pofida succesului de care se bucură în rândul publicului şi al criticilor de specialitate, trupa System of a Down a rămas în mare parte inactivă pe plan muzical începând din 2006."Suntem probabil singura trupă rock care are guverne pe post de duşmani, singura trupă rock implicată într-un război, aşa că am compus aceste cântece pentru a ridica moralul trupelor noastre şi pe cel al armenilor din lumea întreagă", a declarat chitaristul-vocalist Daron Malakian.Lansarea de joi seară a celor două piese noi, intitulate "Protect the Land" şi "Genocidal Humanoidz", a fost precedată de un mesaj publicat de formaţia americană pe reţelele de socializare luna trecută, după reizbucnirea conflictului armat dintre Armenia şi Azerbaidjan. Acel conflict reprezintă din nou subiectul unui mesaj publicat joi seară de cei patru membri ai trupei System of a Down, care au afirmat că noile piese ale grupului abordează tematica "unui război groaznic şi grav care este îndreptat asupra patriilor noastre culturale, Arţah şi Armenia".Pentru a-i ajuta pe oamenii care au "o nevoie crucială şi disperată de ajutor", ca şi de produse de primă necesitate, grupul System of a Down a anunţat că toate încasările ce vor fi obţinute de pe urma comercializării acestor două noi single-uri (fiecare este disponibil spre descărcare în format online contra unei donaţii sugerate de cel puţin 1 dolar) vor fi donate în beneficiul organizaţiei de caritate Armenia Fund, care are sediul în Statele Unite şi care furnizează produse de primă necesitate persoanelor aflate în situaţii precare în Arţah şi Armenia.AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mihaela Moise, editor online: Anda Badea) Sursa foto: System Of A Down Live / Facebook