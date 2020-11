Dinamo - Astra, la concurență cu Franța - Portugalia » Când a fost reprogramată restanța din etapa #9

15:40

Turneul câștigat de Tekkz și Trent Alexander-Arnold a fost un succes total.Chiar dacă este cel mai popular simulator de sport, totuși „mamutul” celor de la EA nu reușește să aibă același succes pe piața esports ca alte titluri importante, precum Call of Duty or League of Legends. Totuși, turneul Challenge le arată calea celor de la EA Sports pentru a deveni mai populari în această lume competitivă. Turneul a fost urmărit de peste 250 000 de utilizatori254. ...