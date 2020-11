SEPSI - HERMANNSTADT, liveTEXT de la 17:00 » Echipele probabile + cote

18:50

FC Voluntari joacă sâmbătă acasă cu Poli Iași, de la 14:30. Meciul va fi liveTEXT și video pe GSP.ro și în direct pe Look Plus, Digi Sport și TV Telekom Sport.Vezi aici programul etapei #10 din Liga 1FC VOLUNTARI - POLI IAȘI » liveTEXT de la 14:30Click AICI pentru live + statisticiFC VOLUNTARI - POLI IAȘI, echipe probabileFC VOLUNTARI: 12. Râmniceanu - 98. C. Costin, 2. C. Achim, 3. Armaș, 32. Kocici - 99. Borțoteanu, 6. De Lucas, 8. I. Gheorghe - 7. Grădinaru, 9. ...