Elena Băsescu a rămas fără mașină după ce a parcat neregulamentar. „Înţeleg că am greşit, voi plăti amenda”

12:00

Ionuț Balint Cămătaru, frumușelul, dar controversatul fiu al lui Nuțu Cămătaru, apare, surprinzător, în rol de haiduc sexy în noul film produs de fosta ziaristă Ioana Popescu. Tânărul joacă în scurt-metrajul „Vrăjitoarele din Carpatica” – […] The post Juniorul lui Nuțu Cămătaru, actor de film horror. E haiduc în scurt-metrajul „Vrăjitoarele din Carpatica” appeared first on Cancan.ro.