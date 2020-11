A fost identificată fata ucisă și incendiată pe un câmp din Giurgiu. Parchet: ”Nu a fost niciodată dată dispărută”

17:10

Cel mai așteptat eveniment de reduceri din an vine in perioada 13 – 15 Noiembrie la magazinul online specializat in produse de securitate si supraveghere video, Spy Shop. Aceștia pun la bătaie aproximativ 1000 de produse la care veți găsi cele mai mici prețuri din an. Printre cele mai căutate produse de-a lungul timpului și […]