Recomandare a AP privind declaraţia pe propria răspundere în localităţile unde ponderea unei minorităţi naţionale depăşeşte 20%

Foto: (c) MAK REMISSA / EPA Principala organizaţie reprezentându-i pe musulmanii din Austria, IGGOe, care gestionează 360 de moschei, a confirmat că a procedat deja la închiderea unui lăcaş de cult care "încălca doctrina"."Libertatea este un bun preţios în ţara noastră şi trebuie să o apărăm împotriva abuzurilor, inclusiv atunci când acestea provin din rândurile noastre", a comentat preşedintele organizaţiei, Umit Vural. UPDATE 5.11.2020 ORA 23:55 Atentat la Viena: Opt dintre cei arestaţi aveau condamnări pentru acte legate de terorism Opt dintre persoanele arestate în urma atacului de la Viena aveau condamnări, în special pentru infracţiuni legate de terorism, potrivit guvernului austriac, în timp ce ancheta se extinde în Elveţia şi în altă ţară neidentificată, relatează AFP.Autorul atacului, care a făcut luni patru morţi şi 22 de răniţi într-un cartier aglomerat din Viena, a fost ucis de poliţişti, fiind lovit de un glonţ care i-a perforat plămânii.Dintre cele 16 persoane arestate, patru fuseseră condamnate pentru fapte de natură teroristă, alte două pentru violenţă şi alte două pentru tentativă de omor, a declarat joi ministrul de interne, Karl Nehammer, în cadrul unei conferinţe de presă, în urma dezvăluirilor privind eşecurile serviciilor austriece. UPDATE 4.11.2020 ORA 16:05 Cetăţeni din şapte state se numără printre victimele atacului de la Viena Doi austrieci, un german şi un nord-macedonean au fost ucişi în atacul terorist comis luni seară la Viena, a anunţat miercuri poliţia austriacă, citată de agenţia DPA.Cei 23 de răniţi sunt în principal austrieci, dar şi cetăţeni din Germania, Slovacia, Bosnia, Luxemburg şi Afganistan. Trei dintre ei sunt în continuare internaţi în stare gravă, dar stabilă.Atacatorul, un nord-macedonean în vârstă de 20 de ani care avea şi cetăţenie austriacă, a fost condamnat în 2018 la 22 de luni de închisoare pentru o tentativă de a se alătura grupării jihadiste Stat Islamic, dar în decembrie 2019 a fost eliberat. UPDATE 4.11.2020 ORA 15:08 Poliţia slovacă alertase Austria despre încercarea atacatorului de la Viena de a cumpăra muniţii din Slovacia Autorităţile austriece au primit în ultimele luni din partea Slovaciei o informaţie cu privire la teroristul care a întreprins recentul atac de la Viena, după ce acesta încercase să cumpere muniţii în această ţară, a anunţat miercuri poliţia slovacă, informează dpa. Kujtim Fejzulai a ucis patru persoane şi a rănit peste 20, luni seara, într-un atac armat în capitala austriacă, înainte ca poliţia austriacă să-l împuşte mortal."Poliţia slovacă a fost informată în timpul verii că suspecţi din Austria au încercat să cumpere muniţii din Slovacia. Oricum, ei nu au reuşit să facă această achiziţie", a scris pe Facebook directoratul poliţiei din Bratislava. UPDATE 3.11.2020 ORA 22.33 Atacatorul din Viena şi-a vizitat în fiecare an familia în Macedonia de Nord, spune bunicul său Bărbatul înarmat care a ucis patru persoane în Viena, luni seara, şi-a vizitat în fiecare an casa părintească, în micul sat montan Cellopek din partea de vest a Macedoniei de Nord, a declarat bunicul său unui post de televiziune local, informează Reuters.Familia lui Kujtim Fejzulai, jihadistul în vârstă de 20 de ani ucis de poliţie după atacul său dezlănţuit din capitala Austriei, locuia într-o casă din spatele unei porţi verzi ruginite din satul cu mai multe moschei, înainte de a se muta în Austria în anul 2000.Fejzulai s-a născut la Viena. Avea dublă naţionalitate, austriacă şi nord-macedoneană.Într-un interviu acordat televiziunii Klan Macedonia în limba albaneză, un bărbat identificat ca fiind bunicul lui Fejzulai a spus că nepotul său l-a vizitat în fiecare an. UPDATE 3.11.2020 ORA 20.18 UPDATE Organizaţia radicală Stat Islamic revendică atacul de la Viena Organizaţia radicală Stat Islamic a revendicat marţi responsabilitatea atacului de luni seara de la Viena soldat cu cel puţin patru morţi, informează Reuters, AFP şi dpa. Foto: (c) AMAQ via Telegram/ReutersAnunţul este însoţit de o fotografie cu un individ bărbos, despre care se afirmă că era un "soldat al Califatului" numit Abu Dagnah Al-Albany şi că a atacat trecătorii din capitala Austriei cu arme de foc, înainte de a fi împuşcat mortal de poliţişti. UPDATE 03.11.2020 ORA 19.52 Atac jihadist la Viena: Autorităţile elveţiene examinează eventuale legături cu Elveţia Autorităţile elveţiene, în special poliţia din Zurich, examinează eventuale legături între Elveţia şi atacul jihadist de la Viena, informează marţi AFP. UPDATE 03.11.2020 ORA 19.47 Atac la Viena: Trei persoane cu dublă cetăţenie, austriacă şi nord-macedoneană, implicate în atac; una dintre victime, o femeie din Germania Ministerul de interne al Macedoniei de Nord a informat marţi într-un comunicat că trei persoane care au fost implicate în atacurile cu armă de foc produse noaptea trecută la Viena au cetăţenie dublă, austriacă şi nord-macedoneană, transmite Reuters. Toate cele trei persoane - identificate în comunicat doar prin iniţiale - s-au născut în Austria, a menţionat ministerul. UPDATE 03.11.2020 ORA 17.56 Doi tineri turci l-au salvat pe poliţistul grav rănit în atacul de la Viena Doi tineri de origine turcă au salvat luni seară în timpul atacului terorist de la Viena un poliţist rănit grav de gloanţele trase de teroristul care apoi a fost ucis în intervenţia trupelor speciale ale poliţiei şi sunt descrişi de presa austriacă şi de guvernul turc drept eroi, relatează EFE şi Reuters. Foto: (c) Georges Schneider / Xinhua UPDATE 03.11.2020 ORA 15.58 Austria: Poliţia a efectuat 14 arestări în legătură cu atacurile teroriste din Viena (ministrul de interne) Ministrul de interne al Austriei, Karl Nehammer, a declarat marţi că poliţia austriacă a efectuat 14 arestări în legătură cu atacurile teroriste din Viena de luni seară, transmite Reuters. Nehammer a insistat că înregistrările video făcute cu telefonul mobil de cetăţeni nu indică faptul că ar fi fost mai mult de un atacator. Ministrul austriac a precizat că bilanţul atacului de luni seară se ridică la patru morţi, plus atacatorul, şi 22 de răniţi, şi că poliţia a efectuat raiduri în 18 locuinţe. Nehammer a menţionat că poliţistul care a fost rănit grav în timpul atacului se află în stare stabilă. UPDATE 03.11.2020 ORA 13.42 Poliţia austriacă a efectuat două arestări şi a solicitat autorităţilor de la Skopje informaţii despre atacatorul din Viena Ministerul de Interne nord-macedonean a confirmat marţi că Austria a solicitat informaţii despre atacatorul din Viena care deţinea un paşaport al fostei republică iugoslavă, a anunţat postul de televiziune A1, relatează dpa."Poliţia austriacă a solicitat prin intermediul Europol informaţii relevante pentru acest caz, iar departamentul pentru cooperare poliţienească răspunde solicitării", a declarat ministerul nord-macedonean. UPDATE 03.11.2020 ORA 12.35 Atacul de la Viena/ Nicuşor Dan: Bucureştiul este alături de cetăţenii Austriei în aceste momente cumplite Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a transmis că Bucureştiul este alături de cetăţenii Austriei în aceste momente cumplite, condamnând actele "oribile şi ilogice" care pun în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor."Condoleanţe familiilor celor care au căzut victime în atacul armat din Viena! Bucureştiul este alături de cetăţenii Austriei în aceste momente cumplite. Condamnăm actele oribile şi ilogice care pun în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor! Europenii preţuiesc libertatea, pacea şi democraţia ca pe propria viaţă. De aceea, rămânem ferm uniţi pentru a le apăra în faţa tuturor celor care încearcă să le pună în pericol", a scris el pe Facebook. UPDATE 03.11.2020 ORA 12.31 Atacul de la Viena: Cancelarul Sebastian Kurz promite că nu va permite ca teroriştii să divizeze Austria Cancelarul austriac Sebastian Kurz a transmis marţi un mesaj de unitate, într-un discurs către populaţie după atacul islamist de luni seară de la Viena, soldat cu cinci morţi şi cel puţin 12 răniţi, relatează DPA.Foto: (c) FLORIAN WIESER/EPA"Nu vom permite niciodată ca ura să câştige teren", a spus Kurz într-un discurs televizat. UPDATE 03.11.2020 ORA 11.53 Atacatorul de la Viena fusese condamnat la 22 luni de detenţie şi eliberat condiţionat în decembrie; trei zile de doliu naţional Atacatorul de la Viena este un tânăr în vârstă de 20 de ani care avea la activ o condamnare pentru implicare într-o organizaţie teroristă, a declarat ministrul austriac de interne Karl Nehammer pentru agenţia APA. Foto: (c) Leonhard Foeger/REUTERSPotrivit lui Nehammer, Kujtim Fejzulai, atacatorul ucis de forţele de poliţie, avea cetăţenie austriacă şi nord-macedoneană.Nehammer a subliniat că atentatorul este în mod cert un adept al organizaţiei islamiste radicale Stat Islamic. UPDATE 03.11.2020 ORA 11.30 Atacul de la Viena/ Dan Barna: În faţa violenţei gratuite şi absurde avem nevoie de solidaritate şi hotărâre Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dan Barna, a declarat, marţi, că atacul de la Viena reprezintă un moment "dificil" pentru austrieci, dar şi pentru orice european, subliniind importanţa solidarităţii în faţa "violenţei gratuite şi absurde"."Suntem alături de prietenii noştri austrieci într-un moment dificil pentru ei şi pentru orice european. În faţa violenţei gratuite şi absurde, avem nevoie de solidaritate şi hotărâre. Valorile noastre sunt mai puternice decât orice act odios de terorism", a scris Barna, pe Facebook. UPDATE 03.11.2020 ORA 11.05 Atacatorul ucis la Viena, un localnic cu rădăcini albaneze, născut şi crescut în Capitala Austriei (presă) Atacatorul împuşcat în cursul atentatelor comise luni seara la Viena era un tânăr de 20 de ani născut şi crescut în oraş, cunoscut serviciilor de informaţii interne ca fiind unul dintre cei 90 de islamişti austrieci care doreau să plece în Siria, a declarat marţi redactorul şef al săptămânalului Falter, citat de Reuters.Kurtin S. avea "rădăcini albaneze", dar părinţii săi erau originari din Macedonia de Nord, a declarat Florian Klenk, redactorul şef al săptămânalului Falter, într-o postare pe Twitter, fără a oferi detalii despre sursa acestor informaţii. UPDATE 03.11.2020 ORA 10.55 Reacţii internaţionale la atacurile din Capitala Austriei, soldate cu morţi şi răniţi Foto: (c) Georges Schneider/XinhuaBărbaţi înarmaţi au atacat luni şase locuri din Viena, începând din faţa sinagogii principale din centrul capitalei Austriei, provocând moartea şi rănirea mai multor persoane. Lideri din întreaga lume şi organizaţii internaţionale au reacţionat la acest incident descris de autorităţile austriece drept un "atac terorist oribil", relatează Reuters. UPDATE 03.11.2020 ORA 09.41 Atacul de la Viena/ Eugen Tomac: Minţile teroriste trebuie oprite Minţile teroriste trebuie oprite, iar noi avem obligaţia să acţionăm unitar pentru a împiedica aceste crime diabolice, afirmă preşedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac."Atacul de la Viena ne-a şocat pe toţi! Minţile teroriste trebuie oprite, iar noi avem obligaţia să acţionăm unitar pentru a împiedica aceste crime diabolice", a scris Tomac, marţi, pe Facebook. UPDATE 03.11.2020 ORA 09.13 Austria: Cel puţin un 'terorist islamist' în spatele atacurilor de la Viena (ministru); bilanţul victimelor a crescut la patru Atacurile din centrul Capitalei Austriei, Viena, în care bărbaţi înarmaţi au ucis şi au rănit mai multe persoane, au fost comise de cel puţin un "terorist islamist", a declarat marţi ministrul austriac de interne Karl Nehammer, citat de Reuters.Într-o conferinţă de presă televizată dimineaţă devreme, Nehammer a repetat apelurile ca oamenii să rămână în case, spunând că unul dintre atacatori care purta o centură explozivă ce s-a dovedit a fi falsă era un simpatizant al Statului Islamic.Atacatorul a fost împuşcat mortal de poliţişti, care încă sunt în căutarea a cel puţin unui alt bărbat înarmat. Foto: (c) CHRISTIAN BRUNA/EPA UPDATE 03.11.2020 ORA 09.02 Atacul de la Viena/ Iohannis: Condamn cu fermitate aceste acte de teroare atroce; România este solidară cu Austria Preşedintele Klaus Iohannis exprimă solidaritatea României cu Austria în urma atacului terorist care a avut loc, luni seară, la Viena."Veşti groaznice de la Viena. (...) Condamn cu fermitate aceste acte de teroare atroce. Condoleanţe familiilor şi celor apropiaţi victimelor. România este solidară cu Austria", a scris şeful statului, luni noapte, pe Twitter. UPDATE 03.11.2020 ORA 07.56 Doi bărbaţi şi o femeie au murit în atacurile asupra centrului Vienei, comise luni seară şi pentru care ministrul austriac de interne a dat vina pe un simpatizant al Statului Islamic, singurul atacator cunoscut care a fost împuşcat de poliţişti, a declarat şeful poliţiei din capitala austriacă marţi dimineaţă într-o conferinţă de presă, citat de Reuters.O serie de atacuri în centrul Vienei, în care bărbaţi înarmaţi au ucis două persoane şi au rănit mai multe altele, au fost comise de cel puţin un "terorist islamist", a declarat marţi ministrul austriac de interne Karl Nehammer.Nehammer a repetat apelurile ca publicul să rămână marţi acasă, într-o conferinţă de presă televizată dimineaţă devreme, în timp ce a spus că un atacator, puternic înarmat şi purtând o centură explozivă, era un simpatizant al Statului Islamic."Am avut un atac ieri seară comis de cel puţin un terorist islamist", a spus Nehammer, adăugând că atacul a fost o încercare de a slăbi sau diviza societatea democratică a Austriei.Bărbaţii înarmaţi au atacat luni seară şase locuri din centrul Vienei, începând din faţa sinagogii principale. Martori au descris bărbaţii care trăgeau în mulţimile din baruri cu puşti automate, întrucât mulţi oameni profitau de ultima seară înainte de introducerea unei carantine la nivel naţional din cauza COVID-19.Oficialii au confirmat luni noapte că doi civili au fost ucişi şi alţi cel puţin 14 răniţi. Poliţia a împuşcat şi ucis un atacator. Foto: (c) CHRISTIAN BRUNA / EPAUPDATE 03.11.2020 ORA 07.34 Biden condamnă atacul 'oribil' de la Viena Candidatul democrat la preşedinţia Statelor Unite Joe Biden şi soţia sa au condamnat atacul terorist de la Viena, informează marţi DPA. UPDATE 03.11.2020 ORA 07.28 Atentat la Viena: Trump spune că 'atacurile răului' trebuie să înceteze Preşedintele american Donald Trump a denunţat pe Twitter "încă un act de terorism josnic" comis la Viena, unde un atentat terorist a făcut doi morţi luni seară, adăugând că "atacurile răului" trebuie să înceteze, informează marţi France Presse şi DPA. UPDATE 03.11.2020 ORA 04.16 Atac terorist Viena: Un al doilea civil a decedatO femeie rănită în atacul terorist de luni seara din centrul Vienei a încetat din viaţă la spital, ceea ce face ca bilanţul victimelor în rândul civililor să crească la două, conform informaţiilor furnizate de primarul capitalei austriece Michael Ludwig, transmite Reuters. Ministrul austriac de interne Karl Nehammer a informat că cel puţin un suspect implicat în atac continuă să se afle în libertate, menţionând de asemenea că sunt mai mulţi morţi, potrivit dpa. UPDATE 03.11.2020 ORA 01.40 Atac terorist Viena: Cancelarul Sebastian Kurz vorbeşte despre un ''atac terorist respingător'' Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat că împuşcăturile de luni seara din Viena sunt un "atac terorist respingător" şi a adăugat că armata va proteja obiectivele din capitală pentru ca poliţia să se poată concentra asupra operaţiunilor antiteroriste, informează Reuters. 'În prezent trăim momente dificile în republica noastră. Aş dori să mulţumesc tuturor forţelor de urgenţă care îşi riscă viaţa pentru siguranţa noastră, mai ales astăzi. Poliţia noastră va lua măsuri decisive împotriva autorilor acestui atac terorist respingător", a scris Kurz pe Twitter. Foto: (c) Jin Luowei/Xinhua)UPDATE 03.11.2020 ORA 01.10 Atac terorist Viena: Cehia efectuează controale la frontieră; mai mulţi suspecţi sunt încă în libertate Poliţia cehă a anunţat luni seara că efectuează controale la frontiera cu Austria după atacul terorist produs în cursul serii la Viena de mai mulţi bărbaţi înarmaţi, transmite marţi AFP."Poliţia efectuează controale ale vehiculelor şi pasagerilor la punctele de trecere a frontierei cu Austria ca măsură preventivă în urma atacului terorist de la Viena", a informat poliţia cehă pe Twitter.Totodată Reuters informează că mai mulţi făptaşi, suspectaţi de comiterea a ceea ce autorităţile austriece au calificat drept un atac terorist, sunt încă în libertate. Membri ai forţelor speciale sunt în prezent pe urma acestora, a anunţat ministrul austriac de interne Karl Nehammer, care a precizat că atacatorii sunt "puternic înarmaţi şi periculoşi". UPDATE 03.11.2020 ORA 00.48 Liderii UE, Franţa şi Germania au condamnat atacul terorist din Viena Liderii instituţiilor europene, preşedintele Franţei şi ministerul german de externe au fost printre primii care au reacţionat condamnând atacul terorist produs luni seara în centrul Vienei în şase locuri diferite, numărul victimelor şi al răniţilor nefiind încă definitiv, informează marţi AFP."Europa condamnă cu tărie acest act laş care încalcă viaţa şi valorile noastre umane. Gândurile mele sunt alături de victimele şi locuitorii Vienei după teribilul atac din această seară. Suntem alături de Austria", a scris pe Twitter preşedintele Consiliului European Louis Michel.Într-o postare pe Twitter, şeful diplomaţiei europene Josep Borrell s-a declarat "şocat şi mişcat" de aceste atacuri, pe care le-a calificat drept "un act de laşitate, violenţă şi ură". "Gândurile mele sunt alături de victime şi de familiile lor, precum şi de cetăţenii Vienei. Suntem alături de voi", a adăugat oficialul european."Peste tot pe continentul nostru suntem uniţi împotriva violenţei şi a urii", a scris pe Twitter preşedintele Parlamentului European David Sassoli."Aceasta este Europa noastră"."Inamicii noştri trebuie să ştie cu cine au de-a face. Nu vom ceda", a reacţionat, la rândul său, preşedintele francez Emmanuel Macron, potrivit Reuters."Nu trebuie să cedăm în faţa urii care încearcă să ne divizeze societăţile", a scris pe Twitter ministerul german de externe."Chiar dacă nu s-a stabilit amploarea actelor teroriste, gândurile noastre sunt alături de răniţi şi de victime în aceste momente dificile". UPDATE 03.11.2020 ORA 00.09 Austria: Doi morţi, dintre care un suspect, în atacul terorist din Viena Poliţia vieneză a confirmat că a ucis un suspect ca răspuns la atacul terorist produs luni seara în capitala Austriei, informează dpa. Foto: (c) Leonhard Foeger/REUTERSAu mai fost confirmate moartea unei persoane şi rănirea gravă a altor câteva, printre care un ofiţer de poliţie, conform unei postări pe Twitter a poliţiei din Viena.Un purtător de cuvânt al poliţiei a declarat pentru agenţia de presă austriacă APA că victima este un civil.Poliţia a mai informat pe Twitter că mai mulţi suspecţi înarmaţi cu puşti au început să tragă pe Seitenstettengasse în jurul orei locale 20.00 (19:00 GMT). Focuri de armă au fost trase în şase locuri diferite. UPDATE 02.11.2020 ORA 23.43 Austria: Mai multe victime într-un posibil atac terorist comis în centrul Vienei Echipaje ale serviciilor de urgenţă din Viena au raportat luni seara mai mulţi morţi şi răniţi pe fondul a ceea ce ministerul de interne austriac a calificat drept un "aparent atac terorist" în curs de desfăşurare în capitala Austriei, potrivit informaţiilor transmise de agenţia de presă APA, citate de dpa. Foto: (c) Lisi Niesner/REUTERS"Din punct de vedere numeric nu putem oferi o cifră exactă, suntem încă în procesul de a obţine o imagine de ansamblu", a declarat un purtător de cuvânt al serviciilor de urgenţă.APA a raportat, de asemenea, moartea unui ofiţer de poliţie.Până acum cel puţin trei persoane au fost internate în spital. UPDATE 02.11.2020 ORA 22.55 Austria: Mai mulţi răniţi într-un atac comis în apropierea unei sinagogi din Viena Focuri de armă au fost trase luni în centrul Vienei şi sunt "mai mulţi" răniţi, a transmis pe Twitter departamentul de poliţie, în timp ce în presă au apărut informaţii despre un atac asupra unei sinagogi din capitala Austriei, informează dpa."Împuşcături în cartierul din centrul oraşului - există persoane rănite - STAŢI DEPARTE de toate locurile publice sau de transportul public", informează postarea de pe Twitter a poliţiei.Agenţia de presă austriacă APA, care citează ministerul de interne, a informat că un atacator a fost ucis şi se crede că un altul a reuşit să fugă.Într-o înregistrare video apărută online, despre care se presupune că a fost făcută la locul incidentului, se pot vedea oameni care alergau şi se aud împuşcături, în timp ce o persoană care nu apară în filmare îl îndeamnă pe autor să se retragă de la fereastră. Foto: (c) Lisi Niesner/REUTERS02.11.2020 ORA 22.42 UPDATE Austria: Focuri de armă în centrul Vienei, în apropierea unei sinagogiMai multe focuri de armă au fost trase luni seara în centrul Vienei, potrivit poliţiei, care a raportat "răniţi", transmit agenţiile internaţionale de presă. Mass-media locale au scris despre un atac lângă o sinagogă importantă din capitala Austriei. Foto: (c) Leonhard Foeger/REUTERSUnul dintre atacatori "ar fi murit, altul ar fi fugit" şi o persoană a fost arestată, a precizat Ministerul de Interne, citat de agenţia de presă austriacă APA. Potrivit aceleiaşi surse, un poliţist a fost rănit grav şi este posibil să existe şi decese în acest atac comis de mai multe persoane, relatează Reuters. Un martor ocular, intervievat la un canal de televiziune, a spus că a văzut "o persoană care fugea cu o armă automată, care trăgea cu sălbăticie". Poliţia a ajuns la faţa locului şi a ripostat, un alt martor la incident spunând că s-au auzit ''cel puţin 50 de împuşcături'', scrie AFP.Un purtător de cuvânt al poliţiei a spus că este în curs o amplă desfăşurare a poliţiei în centrul Vienei.Ziarul Kronen Zeitung a relatat că o sinagogă a fost atacată. Acesta şi alte mass-media au raportat împuşcături trase în zona unei pieţe din apropiere, Schwedenplatz. "În acest stadiu, nu este posibil să se spună dacă a fost vizată sinagoga", a reacţionat pe Twitter Oskar Deutsch, preşedintele Comunităţii Evreieşti din Viena (IKG), precizând că edificiul era închis în acel moment.