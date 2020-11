Program de testare în masă în Liverpool, unde vor fi folosite și noi teste foarte rapide

18:40

Fundația „Mihai Neșu” a anunțat, vineri, că patru angajați au fost testați pozitiv cu COVID-19. Aceștia au forme ușoare. „Am avut o săptămână mai altfel. Unul dintre colegi a fost diagnosticat, vinerea trecută, cu Covid. Am întrerupt terapiile și luni dimineață am fost toți la testare. Miercuri am aflat că alți trei colegi sunt pozitivi […]