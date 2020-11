alegeriSUA Partidul Republican cere Curţii Supreme să oprească numărarea voturilor în Pennsylvania

22:30

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri că nu ar fi rău ca pentru prima dată social-democraţii să propună pentru funcţia de premier, dacă vor câştiga alegerile parlamentare, o altă persoană decât preşedintele partidului."Sunt foarte mulţi colegi care se încadrează în profilul de a fi primul ministru după 6 decembrie. Nu am luat o decizie în interiorul partidului. Nu are rost să facem speculaţii. Nu cred că asta îi interesează acum pe români. (...) Eu am o viziune un pic diferită. De când am ajuns preşedintele partidului, am spus că eu nu cred în tătuci şi că nu trebuie ca un singur om să gestioneze absolut tot. Cred că e un moment în care şi PSD trebuie să aibă o altă abordare. E un moment dificil prin care trece România, prima provocare este sănătatea, apoi o să urmeze educaţia şi economia. Cred că nu este rău ca pentru prima oară PSD să vină cu o altă propunere de prim ministru decât cel care este şi preşedintele partidului", a spus Ciolacu la Antena 3, întrebat cine ar putea fi propus pentru funcţia de prim ministru de către PSD dacă acest partid va ieşi pe primul loc după alegerile parlamentare.Întrebat dacă Sorin Grindeanu ar putea să fie propunerea de prim ministru a PSD, Ciolacu a spus: "Este o propunere foarte serioasă". AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu)