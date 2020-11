Infotrafic: Circulaţie oprită pe DN 6, la Orşova, în urma unui accident soldat cu patru răniţi

08:20

Actorul Steve McQueen s-a născut în localitatea Beech Grove, statul Indiana, la 24 martie 1930. A locuit o perioadă în statul Missouri, apoi s-a mutat în Los Angeles, California.În 1947, s-a înrolat în US Navy, iar după cinci ani avea să îmbrăţişeze cariera de actor. A început cursurile la Actor's Studio în New York, potrivit CineMagia - www.cinemagia.ro. A definitivat studiile în 1955 şi a obţinut primul său rol pe Broadway. Un an mai târziu a debutat în industria de film, cu roluri secundare.Debutează ca actor într-un rol principal, în 1958, în producţia ''The Blob'', urmată în scurt timp de rolurile din filmele ''The St. Louis Bank Robbery'' (1959) şi ''Never So Few'' (1959). Filmele care l-au consacrat au fost "The Magnificent Seven" (1960) şi "The Great Escape" (1963).În perioada următoare a îmbrăţişat roluri cu expunere diversă, fie că a fost vorba de interpretarea din pelicula ''Le Mans'' (1971) sau despre cea din ''Papillon'' (1973). Sursa foto: biography.com''The Towering Inferno'' (1974) a reprezentat colaborarea cu Paul Newman. O perioadă s-a retras, însă a revenit în 1978 cu interpretarea din pelicula ''An Enemy of the People'', în regia lui George Schaefer.''The Cincinnatti Kid'' (1965), "Nevada Smith" (1966), ''Bullitt'' (1968), "The Reivers" (1969), "Junior Bonner" (1972), ''Dixie Dynamite'' (1976), "Tom Horn" (1980) şi "The Hunter" (1980) au fost alte producţii în care acesta a încântat publicul cinefil cu talentul său.A fost nominalizat la Oscar la categoria cel mai bun actor în rol principal, în anul 1967, pentru interpretarea din pelicula ''The Sand Pebbles'' (1966). De-a lungul carierei a mai fost nominalizat, de patru ori, la Globul de Aur, în 1974 pentru cel mai bun rol din filmul ''Papillon'' (1973); în 1970 pentru cel mai bun actor într-o comedie sau muscial în pelicula ''The Reivers'' (1969); în 1967 pentru cel mai bun actor într-o dramă în filmul ''The Sand Pebbles'' (1966); în 1964 pentru cel mai bun actor într-o dramă în filmul ''Love with the Proper Stranger'' (1963), potrivit imdb.com.Actorul a mai primit nominalizări la Laurel Awards, Moscow International Film Festival, Photoplay Awards, Jules Verne Awards.Steve McQueen a primit o stea pe Bulevardul Walk of Fame din Hollywood, în 12 iunie 1986, potrivit https://walkoffame.com/steve-mcqueen. Sursa foto: newsweek.comA avut o pasiune pentru motociclete şi cursele de maşini, la un moment dat gândindu-se să se dedice carierei de pilot de curse. Iubitor al artelor marţiale, a fost bun prieten cu maestrul Bruce Lee. Era renumit pentru faptul că îşi realiza singur cascadoriile din filmele în care era distribuit.S-a stins din viaţă, la 7 noiembrie 1980, la Ciudad Huarez, în Mexic. AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan; editor: Ruxandra Bratu, editor online: Andreea Preda)