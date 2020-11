Fotbal: Hazard şi Casemiro, de la Real Madrid, infectaţi cu Covid-19

12:10

Managerul Operei Naţionale Române din Iaşi, Beatrice Rancea, a anunţat că se află în carantină la domiciliu, fiind infectat cu noul coronavirus."Mă simt foarte bine. Sunt asimptomatică. Testul de sânge mi-a ieşit negativ, cel PCR a fost pozitiv. Nu am simptome, sunt la domiciliu. Ieri (vineri - n.r.) după amiază am primit rezultatul. Voi sta acasă în carantină", a declarat pentru AGERPRES, managerul ONRI, Beatrice Rancea.Potrivit acesteia, la Opera din Iaşi sunt trei cazuri de infectare cu COVID-19, celelalte două fiind persoane care lucrează în sectorul administrativ al instituţiei."La mine la birou s-a stat numai cu mască, cu geamul deschis. Am stat la cel puţin un metru de fiecare persoană cu care am interacţionat. S-au respectat toate normele. În cadrul compartimentelor artistice nu avem cazuri de infectare sau suspiciune de COVID-19. Sunt doar două persoane din sectorul administrativ, şi eu. Atât până acum. (...) Nu ştiu cum m-am infectat", a precizat managerul.Beatrice Rancea susţine că nu ştie care este sursa infectării, întrucât a păstrat şi respectat toate măsurile impuse pentru prevenirea infecţiilor cu COVID-19."Nu am cum să ştiu. Putem să luăm şi din magazin, putem lua de oriunde. Am trecut de toată perioada estivală cu bine. ONRI a avut spectacole în fiecare săptămână toată vara", a menţionat Beatrice Rancea. AGERPRES/(A - autor: Daniela Malache, editor: Cătălina Matei, editor online: Adrian Dãdârlat)