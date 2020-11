Cristina Ich anunță despărțirea de Pițurcă Jr. ? Cu cine a „fugit” Alex într-o vacanță la munte

23:40

Gina Pistol este însărcinată în al doilea trimestru și peste câteva luni va deveni pentru prima oară mămică. Prezentatoarea „Chefi la cuțite” abia așteaptă să-și strângă fetița la piept, dar până atunci se asigură că […] The post Cum au îndeplinit Gina Pistol & Smiley “Misiunea Ecografia”, pas cu pas appeared first on Cancan.ro.