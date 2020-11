Protest anti-mască în Germania. Mii de persoane au ieșit în stradă. A fost nevoie de intervenția autorităților

11:30

Deși oamenii se sperie zilnic de coronavirus, Lidia Buble a decis că este timpul pentru o binemeritată vacanță, așa că și-a făcut bagajele și a plecat în Turcia. Artista nu a dat prea multe informații […] The post Lidia Buble nu se sperie de coronavirus! Unde a „fugit” artista, pentru a uita de pandemie appeared first on Cancan.ro.