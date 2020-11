Klaus Iohannis: Felicitări preşedintelui ales Joe Biden pentru victoria sa

15:10

Procesul de vot pentru alegerea celui de-al 46-lea preşedinte al Statelor Unite ale Americii a ajuns la final. Americanii au avut de ales între preşedintele în exerciţiu, republicanul Donald Trump, care aspiră la al doilea mandat, şi candidatul Partidului Democrat, Joe Biden. După închiderea urnelor, anunţarea câştigătorului ar putea dura zile. La acest scrutin, peste 100 de milioane de americani au votat anticipat din cauza pandemiei de COVID-19, ceea ce înseamnă că o întârziere în numărarea tuturor voturilor este foarte probabilă.UPDATE 7.11.2020 / ORA 14.21 #alegeriSUA Biden se apropie şi mai multe de victorie; avansul lui în Georgia creşte Candidatul democrat la preşedinţia SUA, Joe Biden, s-a apropiat şi mai multe de victorie sâmbătă, când avansul său în statul-cheie Georgia s-a mărit, iar numărarea voturilor a continuat în alte câteva state, transmite dpa.În Georgia, avansul lui Biden asupra preşedintelui Donald Trump a crescut sâmbătă dimineaţă la 7.248 de voturi faţă de 4.430 cu câteva ore mai devreme, au anunţat canale media, printre care CNN, citând autorităţi electorale. UPDATE 7.11.2020 / ORA 08.41 #alegeriSUA 'Vom câştiga aceste alegeri', a spus Biden, chemându-i pe americani 'să se unească' Candidatul democrat Joe Biden s-a arătat vineri seară sigur de victoria sa în alegerile prezidenţiale din SUA, îndemnându-şi compatrioţii 'să se unească', în vreme ce rivalul său Donald Trump l-a avertizat să nu revendice victoria în mod 'ilegitim', transmite AFP.Întreaga Americă şi, odată cu ea, lumea întreagă, urmăresc de marţi seară procesul lent de numărare a voturilor. UPDATE 7.11.2020 / ORA 05.46 #alegeriSUA Un înalt magistrat îi acordă lui Donald Trump o victorie parţială în Pennsylvania Un judecător al Curţii Supreme a Statelor Unite a oferit vineri preşedintelui Donald Trump o victorie parţială temporară în Pennsylvania prin decizia sa conform căreia buletinele de vot sosite prin poştă după 3 noiembrie în acest stat să fie tratate separat de alte buletine de vot, informează AFP.Magistratul conservator Samuel Alito nu a ordonat însă oprirea numărătorii acestor buletine de vot aşa cum doreşte tabăra republicană a preşedintelui, care nu îşi permite să piardă în acest stat-cheie dacă doreşte un nou mandat la Casa Albă.Donald Trump continuă să acuze utilizarea votului prin corespondenţă, acuzând fără dovezi această metodă că a generat fraude electorale pe scară largă. UPDATE 7.11.2020 / ORA 01.45 #alegeriSUA Donald Trump îi cere lui Joe Biden să nu îşi revendice victoria pe nedrept Preşedintele republican Donald Trump şi-a avertizat vineri rivalul, pe democratul Joe Biden, să nu se grăbească să îşi revendice victoria în mod nelegitim, informează AFP şi dpa."Joe Biden nu ar trebui să revendice pe nedrept funcţia de preşedinte. Aş putea pretinde la rândul meu acelaşi lucru. Procedurile judiciare de-abia acum încep!" a scris pe Twitter Donald Trump înaintea discursului care se aşteaptă să fie pronunţat vineri de candidatul democrat la Casa Albă. UPDATE 7.11.2020 / ORA 00.22 #alegeriSUA Partidul Republican cere Curţii Supreme să oprească numărarea voturilor în Pennsylvania Filiera Partidului Republican din Pennsylvania a cerut vineri Curţii Supreme a Statelor Unite să oprească numărarea buletinelor de vot sosite prin poştă după 3 noiembrie în acest stat-cheie în care democratul Joe Biden conduce în defavoarea preşedintele Donald Trump, transmite AFP.În recursul în regim de urgenţă introdus la nivelul Curţii Supreme, republicanii solicită punerea sub sechestru, invocând că nu sunt valide, a câtorva mii de buletine de vot expediate până marţi, dar care au ajuns în termen de trei zile după data alegerilor, 3 noiembrie, majoritatea acestora fiind în favoarea candidatului democrat Joe Biden. UPDATE 6.11.2020 / ORA 23.09 #alegeriSUA Joe Biden se va adresa vineri seara americanilor Candidatul democrat la funcţia de preşedinte al SUA Joe Biden se va adresa vineri seara americanilor, a declarat pentru AFP o sursă din echipa sa de campanie.În acest moment Joe Biden conduce cursa împotriva rivalului republican Donald Trump în statul-cheie Pennsylvania.Este de aşteptat ca fostul vicepreşedinte în administraţia lui Barack Obama să pronunţe un discurs în oraşul Wilmington, statul Delaware, unde locuieşte. UPDATE 6.11.2020 / ORA 20.05 #alegeriSUA Senatorul republican Mitt Romney consideră că Donald Trump ''greşeşte'' când acuză fraudarea alegerilor Senatorul republican Mitt Romney l-a criticat vineri pe Donald Trump, care repetă, fără a avea dovezi, că alegerile prezidenţiale au fost fraudate, şi a estimat că afirmaţiile preşedintelui subminează instituţiile şi alimentează tensiunile, informează AFP."Preşedintele are dreptul să ceară o renumărare" a voturilor, însă "el greşeşte atunci când spune că alegerile au fost fraudate", a subliniat, într-un mesaj pe Twitter, Mitt Romney, care are o relaţie destul de dificilă cu Donald Trump. "A spune aceasta dăunează cauzei libertăţii aici (în SUA) şi în lume, slăbeşte instituţiile care se află în centrul Republicii şi inflamează de o manieră imprudentă pasiuni distrugătoare şi periculoase", a adăugat Mitt Romney, care în trecut a candidat pentru preşedinţia SUA. UPDATE 6.11.2020 / ORA 20.01 #alegeriSUA ''Transferul de putere va fi paşnic'' (consilier economic al lui Trump) Unul din principalii consilieri economici ai preşedintelui american în exerciţiu Donald Trump a afirmat vineri că va avea loc un transfer paşnic al puterii, cu toate că şeful statului nu dă semne că ar ceda în faţa rivalului său democrat Joe Biden, relatează dpa."Cred că transferul de putere va fi paşnic", a declarat pentru CNBNC Larry Kudlow, întrebat dacă este necesar un astfel de transfer pentru a menţine calmul pe pieţe."Avem cea mai mare democraţie a lumii şi respectăm statul de drept, şi aşa va face şi acest preşedinte", a spus Kudlow. UPDATE 6.11.2020 / ORA 19.35 #alegeriSUA Şi în Ungaria este denunţată ''fraudarea'' alegerilor din SUA Media apropiate de puterea de la Budapesta au relatat vineri despre alegaţiile de ''fraudare'' a alegerilor prezidenţiale din SUA vehiculate de Donald Trump, un ''prieten al Ungariei'', după cum a afirmat premierul ungar Viktor Orban, relatează AFP."Tensiune enormă în America după numeroase indicii de fraudă", a titrat Origo.hu, principalul site de media proguvernamental din Ungaria condusă de Orban, criticat ca autoritarist. UPDATE 6.11.2020 / ORA 19.12 #alegeriSUA Echipa lui Biden îl ameninţă pe Trump că îl va da afară din Casa Albă dacă refuză să plece Un purtător de cuvânt al lui Joe Biden, candidatul democrat la preşedinţia SUA, a ameninţat vineri să-l ''expulzeze'' pe Donald Trump de la Casa Albă dacă el va refuza să-şi recunoască înfrângerea, care pare din ce în ce mai probabilă, informează AFP. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO"Americanii vor decide deznodământul acestor alegeri", a declarat vineri Andrew Bates, un purtător de cuvânt al lui Biden. "Iar autorităţile americane sunt perfect capabile să-i expulzeze pe intruşi de la Casa Albă", a adăugat el. UPDATE 6.11.2020 / ORA 18.55 #alegeriSUA Nancy Pelosi îl prezintă pe Joe Biden ca ''preşedinte ales'' Preşedinta democrată a Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, a vorbit vineri despre Joe Biden cu referirea de ''preşedinte ales'' al SUA, într-un moment în care candidatul democrat îl devansează pe republicanul Donald Trump în mai multe state cheie unde nu s-a încheiat numărarea voturilor, relatează AFP.''În această dimineaţă pare evident că echipa Biden-Harris va câştiga Casa Albă'', a spus la o conferinţă de presă Nancy Pelosi despre Joe Biden şi Kamala Harris, care va fi vicepreşedinte al SUA odată cu alegerea lui Biden.''Preşedintele ales Biden are un mandat solid pentru a conduce'', a susţinut preşedinta democrată a Camerei Reprezentanţilor. ''Joe Biden este un unificator, el doreşte să unească oamenii'', a asigurat ea. UPDATE 6.11.2020 / ORA 18.16 #alegeriSUA Renumărare a voturilor în statul Georgia Statul american Georgia, unde democratul Joe Biden şi preşedintele republican Donald Trump sunt aproape la egalitate în scrutinul prezidenţial american, va efectua o renumărare a voturilor, potrivit secretarului de stat local Brad Raffensperger, transmite AFP.Cursa în Georgia ''rămâne prea strânsă'', a declarat Brad Raffensperger în timpul unei conferinţe de presă la Atlanta. ''Fiind o diferenţă atât de redusă, vom avea o renumărare în Georgia'', a anunţat acesta. UPDATE 6.11.2020 / ORA 18.14 #alegeriSUA Alegerile încă nu s-au terminat, afirmă campania lui Trump Preşedintele american în exerciţiu, Donald Trump, insistă că va fi reales, după ce se va finaliza numărarea voturilor, cu toate că rivalul său democrat Joe Biden este în frunte în patru dintre statele considerate cheie şi unde nu s-au stabilit încă rezultatele, relatează vineri dpa. Foto: (c) JEFFREY SAUGER / EPA "Alegerile încă nu s-au terminat. Proiectarea falsă a lui Joe Biden drept câştigător se bazează pe rezultatele din patru state care sunt departe de final", a spus Matt Morgan, consilier general al campaniei lui Trump. UPDATE 6.11.2020 / ORA 16.17 #alegeriSUA Joe Biden preia conducerea şi în statul Pennsylvania Cele mai noi date după numărători parţiale ale voturilor la alegerile prezidenţiale din SUA arată că Joe Biden, candidatul democrat la Casa Albă, a trecut vineri în faţa preşedintelui Donald Trump şi în statul Pennsylvania, transmite Reuters. Foto: (c) TRACIE VAN AUKEN / EPA Biden are asigurate până acum 253 de voturi în Colegiul Electoral naţional, în care fiecare stat trimite un număr de reprezentanţi cu mandatul de a vota unul din candidaţi, câştigătorul votului popular în statul respectiv. Trump are doar 214 şi fără cei 20 de electori din Pennsylvania nu mai are şanse să ajungă la totalul de 270 care i-ar asigura realegerea. UPDATE 6.11.2020 / ORA 15:09 Nelinişte în Israel în aşteptarea rezultatului definitiv al alegerilor prezidenţiale din SUA Tăcerea guvernului israelian după scrutinul prezidenţial american este nota dominantă a ultimelor zile şi, potrivit presei locale, premierul Benjamin Netanyahu le-a cerut membrilor executivului să nu facă declaraţii atât timp cât nu va fi cunoscut rezultatul definitiv al acestor alegeri, scrie vineri agenţia EFE.Executivul israelian urmăreşte cu preocupare evoluţia numărării voturilor în SUA, care cel mai probabil se va încheia cu victoria democratului Joe Biden, ce-i va lua astfel locul la Casa Albă republicanului Donald Trump, cu care Netayahu a avut o puternică alianţă şi sintonie în ultimii patru ani în care Washingtonul s-a detaşat de unele poziţii istorice ale SUA şi s-a apropiat de poziţiile israeliene, comentează agenţia citată. UPDATE 6.11.2020 / ORA 14:02 #alegeriSUA ''America este mai mult decât un one-man show'' (ministrul german de externe) Ministrul german de externe Heiko Maas a îndemnat vineri cele două tabere care se confruntă în alegerile prezidenţiale din SUA să dea dovadă de reţinere până la aflarea rezultatelor finale, subliniind că alimentarea tensiunilor este un gest iresponsabil, transmite Reuters.''America este mai mult decât un one-man show. Oricine continuă să toarne gaz pe foc într-o situaţie ca aceasta acţionează iresponsabil'', a afirmat Maas într-un interviu pentru grupul media german Funke, uzând de un limbaj neobişnuit de tăios. UPDATE 6.11.2020 / ORA 13:04 #alegeriSUA Biden ia un uşor avans în Georgia, care l-ar putea apropia la un vot electoral de Casa Albă Candidatul democrat la preşedinţia SUA, Joe Biden, a luat un uşor avans, de 917 voturi, în faţa rivalului republican Donald Trump în statul disputat Georgia pentru prima dată vineri dimineaţă, apropiindu-se şi mai mult de un mandat la Casa Albă, transmite Reuters.Conform majorităţii reţelelor de televiziune, Biden conduce cu un scor de 253 la 214 în ce priveşte voturile din Colegiul Electoral care va stabili în final învingătorul acestor alegeri.Câştigarea celor 16 voturi electorale oferite de Georgia l-ar plasa pe fostul vicepreşedinte democrat la o diferenţă de doar un vot faţă de pragul de 270 necesar pentru a-şi asigura preşedinţia. UPDATE 6.11.2020 / ORA 12:46 #alegeriSUA Facebook a închis grupul ''Opriţi furtul'', pro-Trump Facebook a închis joi - invocând conţinut înşelător - un grup care militează în favoarea preşedintelui american Donald Trump, intitulat "Opriţi furtul", şi care cere "întreruperea numărării" şi "oprirea furtului votului" de către democraţi, relatează France Presse şi dpa.Grupul "Stop the Steal" ajunsese la aproape 350.000 de membri joi după-amiază înainte ca gigantul reţelelor sociale să intervină. UPDATE 6.11.2020 / ORA 12:22 #alegeriSUA Biden va primi protecţie suplimentară a Secret Service la Wilmington, unde ar putea rosti un discurs Candidatul democraţilor la preşedinţia SUA, Joe Biden, va primi protecţie suplimentară din partea agenţilor Secret Service vineri în Wilmington, statul Delaware, unde plănuieşte să rămână încă o zi pentru un posibil discurs foarte important, conform presei locale, transmite dpa.Biden va primi protecţie suplimentară din partea Secret Service pentru a rămâne la Chase Center din Wilmington, unde îşi are în prezent sediul împreună cu echipa sa, sub protecţia unei duzini de agenţi, scrie Washington Post, citând surse rămase anonime.Potrivit cotidianului, agenţi suplimentari vor fi trimişi la centrul de convenţii pentru a creşte securitatea în acea incintă începând de vineri, în timp ce Biden se pregăteşte să rostească un discurs foarte important. UPDATE 6.11.2020 / ORA 11:05 #alegeriSUA Un judecător federal respinge cererea echipei lui Trump de oprire a numărării buletinelor de vot la Philadelphia Un judecător federal american a respins cererea în regim de urgenţă din partea echipei de campanie a lui Donald Trump de oprire a numărării buletinelor de vot la Philadelphia atât timp cât nu sunt de faţă observatori republicani, transmite vineri Reuters.Echipa lui Trump acţionase în justiţie puţin mai devreme la curtea federală din Philadelphia Comisia electorală a comitatului pentru a cere un ordin de urgenţă.Echipa lui Trump invoca faptul că autorităţile electorale ''refuză în mod intenţionat să permită accesul oricăror reprezentanţi şi observatori electorali din partea preşedintelui Trump şi a Partidului Republican''. UPDATE 6.11.2020 / ORA 09:52 #alegeriSUA Donald Trump Jr face apel la un ''război total'' în legătură cu acuzaţiile de fraudă lansate de tatăl său Donald Trump Jr, fiul cel mare al preşedintelui american în exerciţiu Donald Trump, a făcut apel ca tatăl său să ducă un "război total" în legătură cu acuzaţiile, nesusţinute de dovezi, de fraudă electorală, relatează AFP şi DPA."Cel mai bun lucru pentru viitorul Americii este ca (preşedintele Donald Trump) să ducă un război total în legătură cu aceste alegeri, pentru a expune fraudele, înşelătoriile, votanţii morţi sau care s-au mutat din statul lor, care durează de prea mult timp", a scris pe Twitter Donald Trump Jr, cunoscut pentru că distribuie teorii conspirative.Postarea sa a fost imediat restricţionată de Twitter. UPDATE 6.11.2020 / ORA 09:23 #alegeriSUA Serviciul poştal a mai găsit 1.700 de buletine de vot în Pennsylvania; presupus plan de atacare a centrului de numărare Serviciul poştal al Statelor Unite (USPS) a informat că aproximativ 1.700 de buletine de vot au fost identificate la centre de procesare a corespondenţei în statul Pennsylvania, în timpul a două verificări întreprinse joi, şi că buletinele sunt în curs de a fi predate autorităţilor electorale, transmite vineri Reuters.Într-un document înaintat către tribunal vineri dimineaţă, serviciul poştal informează că circa 1.070 de buletine de vot au fost găsite la centrul de procesare şi distribuire al USPS din Philadelphia. Alte în jur de 300 de buletine au fost găsite la centrul din Pittsburgh, 266 la Lehigh Valley şi restul la diferite alte centre de procesare.În Pennsylvania buletinele de vot trebuie să fie primite până vineri seara pentru a putea fi numărate. UPDATE 6.11.2020 / ORA 08:33 #alegeriSUA Doi senatori republicani, apropiaţi ai lui Trump, pun de asemenea la îndoială legitimitatea scrutinului Doi senatori apropiaţi de Donald Trump au avertizat joi că republicanii ar putea respinge legitimitatea rezultatelor la alegerile prezidenţiale dacă ele îi sunt defavorabile preşedintelui american, relatează AFP.În timp ce câţiva aleşi republicani s-au delimitat de acuzaţiile de fraudă lansate, fără dovezi, de Donald Trump după scrutinul de marţi unde s-a confruntat cu democratul Joe Biden, senatorii Lindsey Graham şi Ted Cruz l-au apărat cu înverşunare pe preşedinte la postul de televiziune Fox News. UPDATE 6.11.2020 / ORA 06:16 #alegeriSUA Trump pierde teren în Pennsylvania Ultimele date arată că preşedintele american Donald Trump pierde teren în Pennsylvania, stat care reprezintă 20 de voturi în colegiul electoral, având un avans de mai puţin de 50.000 de voturi la fiecare nouă tranşă de buletine de vot, relatează dpa.În Arizona, care reprezintă 11 voturi în colegiul electoral, conduce candidatul democrat Joe Biden care a înregistrat o creştere de aproximativ 46.000 de voturi.Între timp, în Georgia sunt 2.500 de voturi care îi separă pe cei doi candidaţi. În Nevada, unde situaţia nu se actualizează continuu, Biden are un avans de aproximativ 11.400 de voturi. Statul are şase voturi în colegiul electoral.Pennsylvania este unul dintre cele cinci state în care votul nu este încă cunoscut şi care ar putea influenţa rezultatul alegerilor prezidenţiale. UPDATE 6.11.2020 / ORA 05:51 #alegeri SUA Aleşi republicani se delimitează de acuzaţiile de ''fraudă'' în alegeri ale preşedintelui american Mai mulţi aleşi republicani s-au delimitat de acuzaţiile de ''fraudă'' în alegeri lansate de preşedintele american Donald Trump, relatează vineri dpa."Aceasta devine nebunie", a spus Adam Kinzinger, un congresman din Illinois, apreciind că preocupările legitime cu privire la fraudă ar trebui tratate legal. El a avertizat de asemenea asupra răspândirii ''dezinformării''. UPDATE 6.11.2020 / ORA 04:53 VIDEO #alegeriSUA: Televiziuni americane au întrerupt difuzarea în direct a declaraţiilor preşedintelui Trump Mai multe televiziuni americane au decis joi seară să întrerupă difuzarea în direct a declaraţiilor preşedintelui Donald Trump, considerând că acesta dezinformează populaţia, relatează AFP.În timp ce numărarea voturilor continuă, Donald Trump tocmai a spus de la Casa Albă că va câştiga ''cu uşurinţă'' dacă ''voturile legale'' sunt numărate, dar că dacă sunt incluse ''voturile ilegale'', democraţii ''pot încerca încerca să ne fure alegerile''.Foarte repede, MSNBC a încetat să transmită în direct.''Ei bine, iată-ne din nou în poziţia neobişnuită de a (trebui) nu numai să-l întrerupem pe preşedintele Statelor Unite, ci şi să îl corectăm pe preşedintele Statelor Unite'', a declarat prezentatorul Brian Williams. UPDATE 6.11.2020 / ORA 03:15 VIDEO #alegeriSUA Trump susţine că va câştiga dacă nu i se ''fură'' alegerile Preşedintele Donald Trump a reiterat joi că va câştiga alegerile prezidenţiale din SUA, pe care democraţii încearcă să i le ''fure'', a acuzat el din nou, fără a prezenta vreo dovadă concretă în acest sens, relatează AFP.''Dacă număraţi voturile legale, eu câştig uşor. Dacă număraţi voturile ilegale, ei pot încerca să ne fure alegerile'', a declarat preşedintele SUA, în cadrul unei conferinţe de presă la Casa Albă, după ce s-a declarat deja învingător în noaptea de marţi spre miercuri.''În pofida amestecului, care nu a mai fost văzut niciodată în alegeri, a mass-media, a comunităţii de afaceri şi a giganţilor tehnologiei, am câştigat cu scoruri istorice şi sondajele au greşit în mod deliberat'', a continuat Trump. ''Nu a fost anunţat valul albastru (culoarea Partidului Democrat)'', a spus el. UPDATE 6.11.2020 / ORA 00:13 #alegeri SUA Biden declară că nu are ''nicio îndoială'' privind victoria sa în alegeri Candidatul democrat pentru Casa Albă, Joe Biden, a declarat joi că nu are "nicio îndoială" cu privire la victoria sa asupra lui Donald Trump, odată ce toate rezultatele vor fi cunoscute, în timp ce rivalul său republican contestă în justiţie operaţiunile de numărare a voturilor, relatează AFP. UPDATE 5.11.2020 / ORA 21:51 #alegeriSUA Rezultatul votului din Pennsylvania ar putea fi cunoscut în cursul zilei de joi Rezultatul alegerilor prezidenţiale americane din statul Pennsylvania, care l-ar putea trimite pe Joe Biden la Casa Albă, ar putea fi cunoscut chiar în cursul zilei de joi, a anunţat responsabila locală cu operaţiunile de vot, relatează AFP. "S-ar putea cu siguranţă" ca rezultatul votului să fie cunoscut joi, a declarat Kathy Boockvar pe CNN. Pennsylvania, care reprezintă 20 de voturi în colegiul electoral, este unul dintre cele cinci state în care votul nu este încă cunoscut şi care ar putea influenţa rezultatul alegerilor prezidenţiale. Joe Biden, care adunase până joi 253 sau 264 de voturi în colegiul electoral din cele 270 necesare pentru victorie, unele proiecţii incluzând sau nu Arizona (11 electori), ar fi declarat învingător dacă statul său natal ar vota pentru el. Dacă republicanul Donald Trump ar câştiga acest vot el ar rămâne în cursă, dar nu ar putea încă să-şi proclame victoria. UPDATE 5.11.2020 / ORA 20:56 #alegeriSUA Acţiunile în justiţie ale lui Trump, respinse în Georgia şi Michigan Un judecător din Georgia a respins o petiţie a echipei de campanie a preşedintelui Donald Trump privind scrutinul prezidenţial, afirmând că nu există dovezi care să-i susţină afirmaţiile, relatează dpa. O decizie similară a fost luată în statul Michigan, potrivit Reuters. Trump a încercat să-i forţeze pe oficialii din Georgia să asigure securitatea buletinelor de vot, într-un mod care era posibil să ducă la dificultăţi în numărarea voturilor sau chiar la o oprire a numărătorii. UPDATE 5.11.2020 / ORA 19:45 #alegeriSUA Trump încearcă să oprească numărarea voturilor în Nevada, reclamând că ar fi votat decedaţi sau nerezidenţi Campania candidatului republican la preşedinţia SUA, preşedintele în exerciţiu Donald Trump, a anunţat joi că a prezentat judecătorilor din statul Nevada o plângere prin care solicită suspendarea numărării voturilor, susţinând că acelea care se numără acum sunt ''voturi ilegale'', transmite agenţia EFE. Nevada a devenit un stat cheie în deznodământul scrutinului prezidenţial american, conform proiecţiilor unor media cei numai şase electori din acest stat fiindu-i în prezent suficienţi contracandidatului democrat al lui Trump, Joe Biden, pentru a câştiga alegerile. Potrivit CNN, după numărarea a 87% din buletinele de vot, Biden are în acest stat un avans de un procent în faţa lui Trump. Foto: (c) Steve Marcus/REUTERSUPDATE 5.11.2020 / ORA 19:34 #alegeriSUA "Joe Biden va fi viitorul preşedinte al SUA", susţine şefa sa de campanie Directoarea de campanie a lui Joe Biden a declarat joi că este încrezătoare că acesta va câştiga alegerile din SUA şi a caracterizat acţiunile în instanţă înaintate de preşedintele Donald Trump drept "lipsite de fundament", relatează dpa şi AFP."Donald Trump continuă să insiste cu o strategie de agitare menită să prevină ca voturile oamenilor să fie numărate", a declarat Jen O'Malley Dillon. UPDATE 5.11.2020 / ORA 18:16 #alegeriSUA Când se aşteaptă finalizarea numărătorilor care decid rezultatul alegerilor din SUA Rezultatul alegerilor prezidenţiale americane mai depinde de numărarea voturilor cetăţenilor din cinci state: Pennsylvania, Georgia, Carolina de Nord, Arizona şi Nevada; în rest, se ştie pentru care din cei doi candidaţi sunt trimişi electorii din fiecare stat în Colegiul Electoral naţional, unde câştigător este candidatul care întruneşte 270 de voturi. Conform bilanţului făcut joi de Reuters, cele 3 voturi electorale încă incerte din Alaska nu mai pot schimba soarta alegerilor. În Arizona, care trimite în Colegiu 11 electori, fostul vicepreşedinte Joe Biden conduce cu 2,4% din voturi, adică peste 68.000, şi mai sunt de numărat 14% din buletine, din care cel puţin 275.000 în comitatul Maricopa, unde candidatul democrat are deja un avans 4%. Următoarele rezultate parţiale sunt aşteptate abia vineri după ora 02.00 GMT. UPDATE 5.11.2020 / ORA 16:37 #alegeriSUA OSCE îl acuză pe Donald Trump de abuz flagrant de putere Observatorii electorali internaţionali ai Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) l-au acuzat joi pe preşedintele american Donald Trump de ''abuz flagrant de putere'' întrucât candidatul republican în alegerile prezidenţiale din SUA a solicitat oprirea numărării voturilor, transmite AFP. ''Ceea ce este cu adevărat problematic este că şeful statului american a cerut încheierea numărării voturilor aflându-se în mijlocul aparatului prezidenţial al Casei Albe, respectiv cu toate însemnele puterii în jur, ca urmare a pretinsei sale victorii. Este un abuz flagrant de putere'', a denunţat coordonatorul observatorilor internaţionali însărcinaţi cu monitorizarea acestui scrutin, deputatul german Michael Georg Link, într-un interviu acordat cotidianului Stuttgarter Zeitung. UPDATE 5.11.2020 / ORA 16:05 #alegeriSUA La o zi după alegeri, niciunul din candidaţii la Casa Albă nu a întrunit voturile necesare în Colegiul electoral Joe Biden a câştigat miercuri în statele-cheie Michigan şi Wisconsin, recucerind o parte importantă a "zidului albastru” pierdut de democraţi la alegerile prezidenţiale din Statele Unite de acum patru ani şi reducându-i mult şansele de realegere preşedintelui în exerciţiu, republicanul Donald Trump, scrie Associated Press. Agenţia consemnează că la o zi după încheierea scrutinului niciunul din cei doi candidaţi nu a întrunit cele 270 de voturi în Colegiul Electoral necesare pentru următorul mandat la Casa Albă. După victoriile în cele două state din regiunea Marilor Lacuri, Biden dispune însă de 264 de voturi în Colegiu şi mai are nevoie să câştige într-un singur stat din cele încă indecise pentru a deveni al 46-lea preşedinte al SUA. El a fost votat de peste 71 de milioane de americani - un record istoric - şi a declarat miercuri după-masă, într-o conferinţă de presă, că se aşteaptă să fie ales; totuşi, el nu şi-a proclamat încă victoria. UPDATE 5.11.2020 / ORA 08:51 #alegeriSUA Un judecător cere Poştei să se asigure că toate buletinele de vot rămase sunt livrate autorităţilor electorale Foto: (c) Rachel Wisniewski / REUTERSUn judecător american a transmis miercuri că vrea să se asigure că sunt livrate toate buletinele de vot rămase nenumărate în alegerile extrem de strânse din SUA şi i-a cerut directorului Poştei, Louis DeJoy, să răspundă la întrebările despre motivele pentru care serviciile poştale nu au respectat o dispoziţie a instanţei de a căuta toate buletinele de vot care nu au fost expediate autorităţilor electorale, relatează Reuters."Unde se află buletinele de vot şi cum facem să fie livrate pentru a fi numărate sunt chestiunile presante în acest moment", a spus judecătorul districtual Emmet Sullivan în încheierea unei audieri care a inclus şi o mărturie din partea unui oficial al Serviciului Poştal din SUA (USPS), Kevin Bray, care a răspuns la întrebări despre livrările de buletine de vot. UPDATE 5.11.2020 / ORA 06:05 #alegeriSUA OSCE critică ''acuzaţiile nefondate'' ale preşedintelui Trump privind alegerile Observatorii internaţionali ai Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) au criticat aspru miercuri ''acuzaţiile nefondate'' ale preşedintelui Donald Trump privind fraude în alegerile prezidenţiale din SUA, subliniind că acestea ''slăbesc încrederea publicului în instituţiile democratice'', relatează AFP.''Nimeni - niciun politician, niciun ales - nu ar trebui să limiteze dreptul de vot al populaţiei", a declarat parlamentarul german Michael Georg Link, coordonatorul observatorilor OSCE în Europa, responsabili cu monitorizarea acestui scrutin."După o campanie atât de tensionată, asigurarea faptului că fiecare vot este numărat este o obligaţie fundamentală pentru toate departamentele guvernului", a adăugat el într-un comunicat. UPDATE 5.11.2020 / ORA 04:39 #alegeriSUA Biden se angajează să revină la acordul de la Paris în prima zi a preşedinţiei Candidatul democrat la Casa Albă Joe Biden s-a angajat ca în prima zi a preşedinţiei sale să revină la acordul de la Paris privind clima, din care SUA s-au retras oficial miercuri, relatează AFP.''Astăzi, administraţia Trump a ieşit oficial din acordul de la Paris privind clima. Şi în exact 77 de zile, o administraţie Biden i se va alătura'', a scris candidatul democrat pe Twitter, referindu-se la data de 20 ianuarie 2021, când viitorul preşedinte îşi va prelua funcţia. UPDATE 5.11.2020 / ORA 04:22 #alegeriSUA Nancy Pelosi: Joe Biden se îndreaptă spre Casa Albă Preşedinta democrată a Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, a declarat că Joe Biden se îndreaptă spre Casa Albă, chiar dacă nicio sursă media nu estimează deocamdată că el va fi câştigătorul alegerilor, relatează joi dpa.''Poporul american a ales clar la urne şi îi trimit pe Joe Biden şi Kamala Harris la Casa Albă'', a afirmat Nancy Pelosi într-o scrisoare. UPDATE 5.11.2020 / ORA 03:57 #alegeriSUA Trump a intentat proces pentru suspendarea numărării voturilor în statul Georgia Echipa de campanie a preşedintelui SUA Donald Trump şi republicanii din statul Georgia au intentat proces pentru suspendarea numărării voturilor, fiind al treilea demers legal cu privire la numărarea voturilor în alegerile din SUA, relatează dpa.În cadrul procesului un judecător va cere autorităţilor din Chatham County, unde domină democraţii, să ''securizeze'' şi să stocheze buletinele de vot primite după ora locală 19:00 în ziua alegerilor.Potrivit reclamantului, un angajat a adăugat buletine de vot primite prin poştă care nu au fost ''procesate corespunzător'' peste altele, provocând îngrijorări că unele buletine de vot primite după ora 19:00 ar putea fi amestecate. UPDATE 5.11.2020 / ORA 00:02 #alegeriSUA Joe Biden a obţinut victoria în statul Michigan, dispunând de 264 de voturi în Colegiul Electoral (media) Candidatul democrat la alegerile prezidenţiale americane de marţi Joe Biden a obţinut victoria în statul cheie Michigan, extinzând astfel marja în faţa rivalului său, preşedintele Donald Trump, conform proiecţiilor posturilor CBS, CNN şi NBC, informează EFE. UPDATE 4.11.2020 / ORA 23:59 #alegeri SUA Biden se declară ''încrezător'' că va câştiga alegerile Candidatul democrat la preşedinţia SUA Joe Biden şi-a exprimat încrederea că, odată numărate toate voturile, va fi declarat câştigătorul cursei pentru Casa Albă, relatează dpa şi Reuters.''Este clar că câştigăm suficiente state pentru a ajunge la 270 de voturi necesare pentru a câştiga preşedinţia'', a spus Biden în Delaware, subliniind că nu pretinde încă victoria. ''Când se va finaliza numărătoarea, credem că vom fi câştigătorii'', a afirmat el. UPDATE 4.11.2020 / ORA 23:47 #alegeriSUA Trump a intentat un proces în justiţie pentru suspendarea numărării voturilor în statul cheie Pennsylvania Donald Trump a intentat un proces pentru suspendarea numărării voturilor în statul cheie Pennsylvania, unde îl devansează cu o diferenţă mică pe rivalul său Joe Biden, conform rezultatelor parţiale, a anunţat miercuri managerul său de campanie, conform AFP."Ochii naţiunii sunt îndreptaţi spre Pennsylvania, dar Pennsylvania numără pe ascuns voturile exprimate prin poştă şi acest lucru trebuie să înceteze", a scris Bill Stepien, directorul de campanie al lui Donald Trump, într-un comunicat. "Luăm măsuri legale pentru a suspenda numărarea în aşteptarea unei mai mari transparenţe", a adăugat el. UPDATE 4.11.2020 / ORA 21:56 #alegeriSUA Joe Biden a obţinut victoria în statul Wisconsin (media) Candidatul democrat la alegerile prezidenţiale americane Joe Biden şi-a adjudecat miercuri victoria în statul-cheie Wisconsin, o înfrângere pentru preşedintele Donald Trump, care câştigase în acest stat în faţa lui Hillary Clinton în 2016, transmit agenţia de presă Associated Press şi postul de televiziune CNN, citate de AFP şi dpa.Biden ar urma să obţină astfel încă 10 voturi ale marilor electori, ajungând la un total de 248 de voturi, faţă de 213 de voturi pentru Trump. Pentru a fi ales preşedinte, un candidat trebuie să obţină cel puţin 270 de voturi ale marilor electori. UPDATE 4.11.2020 / ORA 21:35 #alegeriSUA Echipa de campanie a lui Trump a cerut în justiţie oprirea numărării voturilor în Michigan Echipa de campanie a preşedintelui american Donald Trump a sesizat miercuri justiţia pentru a cere oprirea procesului de numărare a voturilor în statul Michigan, în cadrul alegerilor prezidenţiale din SUA, transmit Reuters şi AFP. După numărarea a 92% din voturi în Michigan, candidatul democrat Joe Biden are un avans foarte fragil, de 0,6 puncte procentuale, în faţa republicanului Donald Trump (49,5% faţă de 48,9%). În acest stat, cei doi candidaţi îşi dispută 16 voturi ale marilor electori. UPDATE 4.11.2020 / ORA 20:19 #alegeriSUA Donald Trump va cere o renumărare a voturilor din statul Wisconsin Preşedintele american Donald Trump va cere o renumărare a voturilor din statul Wisconsin, unde contracandidatul său democrat în alegerile prezidenţiale din SUA, Joe Biden, pare să dispună de un mic avans conform rezultatelor parţiale, a anunţat miercuri directorul său de campanie, Bill Stepien, potrivit Reuters şi AFP.''Au fost raportate nereguli în mai multe districte din Wisconsin ce ridică dubii serioase despre validitatea rezultatelor'', a spus Stepien, care nu a oferit detalii privind neregulile respective.''Preşedintele se află în interiorul marjei care îi permite să solicite o renumărare şi vom face acest lucru imediat'', a adăugat el. UPDATE 4.11.2020 / ORA 20:07 #alegeriSUA Numărarea voturilor continuă în nouă state; în unele s-ar putea prelungi câteva zile Rezultatul alegerilor prezidenţiale din SUA era în suspans miercuri, nouă state federale continuând încă numărarea voturilor, inclusiv unele în care cursa a fost extrem de strânsă şi unde numărătoarea s-ar putea prelungi câteva zile, relatează Reuters. Până în acest moment, candidatul democrat Joe Biden are un foarte mic avans în faţa rivalului său republican, preşedintele în exerciţiu Donald Trump - 224 faţă de 213 voturi ale electorilor -, un număr de 101 voturi fiind încă nealocate. Câştigătorul are nevoie de 270 de voturi ale Colegiului electoral, aminteşte Reuters. UPDATE 4.11.2020 / ORA 19:55 #alegeriSUA ''Sper că Donald Trump va fi reales'', declară preşedintele brazilian Jair Bolsonaro Preşedintele brazilian Jair Bolsonaro şi-a exprimat miercuri dorinţa ca omologul său american Donald Trump să fie reales la preşedinţia SUA, informează AFP."Ştiţi pe cine susţin eu, am fost foarte clar", a declarat Jair Bolsonaro pentru simpatizanţi ai săi în faţa palatului prezidenţial din capitala Brasilia. "Am o bună relaţie cu Trump. Sper că el va fi reales", a spus el.Şeful statului brazilian a respins orice amestec în treburile interne ale SUA. "Oricum, cine suntem noi pentru a ne amesteca? Şi cum aţi vrea voi să mă amestec? Economic? Militar? Printr-un atac cibernetic?", a ţinut să glumească preşedintele brazilian. UPDATE 4.11.2020 / ORA 19:05 #alegeriSUA Rezultatele din Pennsylvania, improbabil să fie cunoscute miercuri, potrivit guvernatorului Tom Wolf Guvernatorul statului Pennsylvania, Tom Wolf, a anunţat că rezultatele complete ale alegerilor prezidenţiale în acest stat s-ar putea să fie cunoscute miercuri, transmite dpa.''Milioane de voturi prin corespondenţă'' sunt numărate, a declarat Wolf într-o conferinţă de presă.''Aşa că s-ar putea să nu cunoaştem rezultatele nici astăzi, dar lucrul cel mai important este să avem rezultate pline de acurateţe, chiar dacă acest lucru durează puţin mai mult decât eram obişnuiţi'', a adăugat el. UPDATE 4.11.2020 / ORA 18:53 #alegeriSUA Proteste împotriva lui Trump convocate la New York, în timp ce continuă numărarea voturilor Circa zece proteste împotriva preşedintelui Donald Trump au fost convocate pentru miercuri la New York, unde poliţia este prezentă în centrul Manhattan-ului, transmite agenţia EFE.Grupuri de stânga conduse de cei care au dirijat de asemenea mobilizările antirasiste şi împotriva violenţei poliţiei în lunile mai şi iunie au lansat apeluri pentru manifestaţii cu teme precum ''Respinge fascismul'' ori ''Să nu-l lăsăm pe Trump să fure alegerile'', care ar urma să se desfăşoare de la ora locală 15:00 (20:00 GMT) în districtele Brooklyn, Manhattan şi Queens. UPDATE 4.11.2020 / ORA 18:07 #alegeriSUA Trump denunţă ''apariţia unor buletine surpriză'', Biden doreşte numărarea tuturor buletinelor de vot Preşedintele american Donald Trump a încercat să pună sub semnul întrebării operaţiunea de numărare a voturilor în mai multe state-cheie în alegerile prezidenţiale din SUA, evocând fraude fără a furniza dovezi, transmit miercuri AFP şi dpa.''Aseară conduceam, uneori cu un avans solid, în multe state-cheie, în aproape toate exemplele unde democraţii ar fi condus & controlat. Apoi, unul câte unul, au început să dispară în mod magic odată cu numărarea unor buletine surpriză. FOARTE CIUDAT, iar agenţiile de sondare a opiniei au greşit complet şi istoric'', a scris Trump pe Twitter.La scurt timp, contracandidatul democrat Joe Biden a promis, de asemenea pe Twitter, o luptă ''necontenită până când toate buletinele vor fi numărate''.În teleconferinţe de presă, echipele de campanie ale celor doi politicieni au încercat să convingă că propriul candidat va câştiga alegerile. UPDATE 4.11.2020 / ORA 15:12 #alegeriSUA Participarea la scrutinul prezidenţial american, cea mai ridicată din ultimul secol Participarea la alegerile prezidenţiale desfăşurate marţi în SUA şi al căror rezultat este încă incert ar putea fi cea mai ridicată din ultimii o sută de ani, potrivit presei locale, citate de agenţia EFE. Portalul Edison Research estimează peste 157 de milioane de voturi la acest scrutin, adică o rată de participare de circa 65,7%, cu mai mult de cinci puncte procentuale peste rata participării, de 60,1%, la alegerile desfăşurate cu patru ani în urmă. Potrivit US Elections Project, numărul celor care au votat este de circa 160 de milioane. Participarea la vot ar putea să depăşească acum recordul de 65,7% din anul 1908, scrutinul din acel an având însă loc înaintea revizuirii Constituţiei prin care li s-a acordat femeilor dreptul de vot. UPDATE 4.11.2020 / ORA 14:42 #alegeriSUA Comisia Europeană aşteaptă rezultatul oficial al alegerilor din SUA înainte de a comenta Comisia Europeană a îndemnat miercuri la răbdare până când autoritatea electorală din SUA va anunţa rezultatul final al alegerilor prezidenţiale americane, după ce preşedintele Donald Trump şi-a declarat victoria înaintea încheierii numărării voturilor în statele-cheie, relatează agenţia EFE.''Aşteptarea noastră este ca autorităţile responsabile cu procesul (electoral) în SUA să fie cele care anunţă rezultatele'', a spus la o conferinţă de presă purtătorul de cuvânt principal al Comisiei Europene, Eric Maner, care a refuzat să comenteze pe marginea numărării voturilor în SUA şi a semnalat că Bruxellesul are ''încredere în puternicele tradiţii democratice ale Statelor Unite''. El nu a comentat nici reacţia premierului sloven, Janez Jansa, care l-a felicitat pe Trump pentru câştigarea alegerilor înaintea încheierii numărării voturilor.La rândul său, şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell, a declarat că ''UE este în continuare dispusă să construiască o puternică asociere transatlantică, bazată pe valorile şi istoria noastră comune'', indiferent cine va fi preşedintele SUA. UPDATE 4.11.2020 / ORA 14:09 #alegeriSUA Amuzament şi dispreţ pe reţelele de socializare din China în legătură cu scrutinul american (Reuters) Utilizatorii reţelelor de socializare din China au urmărit ziua alegerilor din Statele Unite cu amuzament şi dispreţ, după ce preşedintele Donald Trump a deplâns "o fraudă majoră în ţara noastră" şi s-a declarat victorios în alegeri deşi milioane de voturi nu fuseseră numărate, relatează Reuters."Indiferent dacă câştigă sau pierde, ultima sa misiune este să distrugă aparenţa democraţiei americane", a scris miercuri un internaut pe platforma de socializare chineză Weibo. Foto: (c) ALEX PLAVEVSKI/EPA"Lăsaţi-l pe Trump să fie reales şi SUA o vor lua la vale", a scris un altul, în timp ce un al treilea a comparat declaraţia sa prematură privind victoria cu revendicarea premiului într-un joc de mahjong înainte ca runda să fie terminată.Relaţiile dintre China şi Statele Unite sunt la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii ca urmare a disputelor legate de tehnologie şi comerţ, Hong Kong şi coronavirus, şi după ce administraţia Trump a impus o serie de sancţiuni împotriva Beijingului.UPDATE 4.11.2020 / ORA 13.46 #alegeriSUA Cei mai mulţi dintre guvernatori au fost reconfirmaţi în funcţie Votanţii din 11 state americane şi-au ales miercuri guvernatorii, într-un scrutin paralel cu cel prezidenţial, şi care, în cea mai mare parte, i-a reconfirmat în funcţie pe actualii titulari ai posturilor, transmite dpa.Deşi mai puţin urmărită de opinia publică internaţională, competiţia este importantă pentru că, printre altele, guvernatorii pot stabili politici ce pot afecta dezbaterea naţională, pot numi senatori dacă un loc devine vacant, modificând astfel configuraţia legislativului.În majoritatea statelor, a câştigat fie guvernatorul în funcţie, fie un candidat din acelaşi partid. UPDATE 4.11.2020 / ORA 13.13 #alegeri SUA Un ministru francez îndeamnă Europa la realism, atenţionând că SUA nu mai sunt un partener amical Rezultatul alegerilor prezidenţiale americane, oricare va fi acesta, nu va avea un impact comercial major pentru Europa, pentru care Statele Unite nu mai constituie un partener amical, a afirmat miercuri ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, transmite AFP.Alegerile americane, indiferent de rezultatul lor, 'pe fond nu vor schimba mare lucru în privinţa intereselor noastre comerciale', a spus Le Maire, la microfonul Radio Classique.Intervenţia sa a avut loc înainte ca preşedintele Donald Trump să revendice victoria, chiar dacă numărarea voturilor nu s-a încheiat în mai multe state-cheie. Foto: (c) Mike Segar / REUTERSUPDATE 4.11.2020 / ORA 12.39 #alegeriSUA/Relaţiile Regatului Unit cu Statele Unite sunt ''în mare formă'', consideră şeful diplomaţiei britanice Ministrul de externe britanic Dominic Raab a declarat miercuri că relaţiile dintre Regatul Unit şi Statele Unite sunt "în mare formă" şi şi-a exprimat convingerea că legăturile se vor consolida şi mai mult, indiferent dacă scrutinul prezidenţial american va fi câştigat de republicanul Donald Trump sau de democratul Joe Biden, transmite EFE.Legăturile cu SUA "vor fi din ce în ce mai bune", a apreciat Raab la postul Sky News, refuzând însă să se pronunţe în legătură cu rezultatul acestui scrutin până când nu vor fi numărate toate voturile.Şeful diplomaţiei britanice a afirmat că are încredere în sistemul electoral american şi că, deocamdată, rezultatul "este foarte strâns", motiv pentru care nu a exclus că ar putea fi nevoie să se aştepte câteva zile până când se va cunoaşte câştigătorul acestor alegeri. Foto: (c) Ken Cedeno / REUTERSUPDATE 4.11.2020 / ORA 12.27 #alegeriSUA Borrell: UE este în continuare dispusă să construiască o puternică asociere transatlantică Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, Josep Borrell, a subliniat miercuri că "UE este dispusă să continue să construiască o puternică asociere transatlantică", indiferent cineva va câştiga alegerile prezidenţiale din SUA, transmite EFE. "Poporul american a vorbit. În timp ce aşteptăm rezultatul alegerilor, UE continuă să fie dispusă să construiască o puternică asociere transatlantică, întemeiată pe valorile şi istoria noastră comune", a scris Borrell pe Twitter. În aceeaşi linie cu Borrell s-a exprimat marţi noaptea şi preşedintele Eurogrupului, Paschal Donohoe, care a dat asigurări că Uniunea Europeană este pregătită să conlucreze cu următorul preşedinte american, odată ce se va cunoaşte viitorul ocupant al Casei Albe. UPDATE 4.11.2020 / ORA 12.20 #alegeri SUA Slovenul Jansa, primul şef de guvern din UE care îl felicită pe Trump 'pentru #încă4ani' Prim-ministrul sloven Janez Jansa este primul şef de guvern din Uniunea Europeană care l-a felicitat pe Donald Trump pentru victoria clamată de acesta la alegerile prezidenţiale din SUA, transmit APA şi Reuters.'Este destul de clar că poporul american i-a ales pe @realDonaldTrump @Mike_Pence pentru #încă4ani', a scris miercuri pe Twitter premierul Sloveniei, ţara unde s-a născut Melania Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite. UPDATE 4.11.2020 / ORA 11.45 #alegeriSUA Echipa de campanie a lui Biden îl acuzã pe Trump cã încearcã sã opreascã numãrarea voturilor Echipa de campanie a candidatului democrat la preşedinţia SUA, Joe Biden, l-a atacat miercuri pe preşedintele în exerciţiu, republicanul Donald Trump, care a părut să ameninţe cu o bătălie în instanţă pentru a opri înregistrarea voturilor, avertizând că şi democraţii au avocaţi care vor lupta pentru numărarea fiecărui vot, transmit dpa, Reuters şi EFE."Declaraţia din această seară (marţi noaptea - n.r.) a preşedintelui despre încercarea de a opri numărarea voturilor corect exprimate este scandaloasă, fără precedent şi incorectă", a apreciat şefa de campanie a lui Biden, Jen O'Malley Dillon, într-o declaraţie de presă. "Niciodată în istoria noastră un preşedinte al Statelor Unite nu a mai căutat să-i priveze pe americani de vocea lor într-un scrutin naţional", a adăugat ea. Foto: (c) MICHAEL REYNOLDS / EPAUPDATE 4.11.2020 / ORA 11.13 #alegeriSUA/Guvernatorul statului Pen nsylvania califică declaraţiile lui Trump privind frauda drept ''un atac partizan'' Guvernatorul democrat al statului Pennsylvania, Tom Wolf, a calificat miercuri declaraţiile preşedintelui Donald Trump privind "o fraudă majoră" în numărarea voturilor ca fiind "un atac partizan" şi a declarat că statul său munceşte din greu pentru a număra peste un milion de buletine de vot prin corespondenţă, relatează Reuters. UPDATE 4.11.2020 / ORA 11.11 #alegeriSUA Ministrul apărării german, îngrijorat de o posibilă criză constituţională în Statele Unite Ministrul apărării german Annegret Kramp-Karrenbauer a apreciat miercuri că situaţia post-electorală din Statele Unite ale Americii este explozivă şi s-a declarat îngrijorată că aceasta ar putea duce la o criză constituţională, transmite Reuters."Acesta este o situaţie foarte explozivă. Aceasta este o situaţie care poate duce la o criză constituţională în SUA, după cum just declară experţii. Şi este ceva care trebuie să ne preocupe foarte mult", a declarat Kramp-Karrenbauer la postul german de televiziune ZDF. Foto: (c) MARILYN INDAHL / EPAUPDATE 4.11.2020 / ORA 10.47 #alegeriSUA Alegătorii hispanici din Florida, câştigaţi de discursul anti-socialist al lui Trump (AFP) Retorica anti-socialistă a lui Donald Trump a dat roade în Florida, unde alegătorii hispano-americani de dreapta, în frunte cu cubanezii anti-castrişti, au fost decisivi în victoria actualului preşedinte republican în aşa-numitul 'Sunshine State', notează miercuri AFP.În cartierul Little Havana din Miami, zeci de persoane ascultau salsa şi agitau steaguri americane în seara de marţi, sărbătorind deja victoria lui Trump în acest stat de care republicanul are nevoie pentru a mai rămâne patru ani la Casa Albă.Florida, cu ai săi 29 de mari electori, este celebră pentru rezultatele strânse în alegerile prezidenţiale americane. Foto: (c) CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EPAUPDATE 4.11.2020 / ORA 10.44 #alegeriSUA Ziua scrutinului s-a desfăşurat aparent fără niciun atac cibernetic (NBC News) Deşi mai este timp ca hackerii să încerce să atace procesul electoral din SUA, în contextul în care numărătoarea şi certificarea voturilor continuă în unele state, ziua alegerilor s-a desfăşurat fără astfel de interferenţe, comentează NBC News pe site-ul său.După ani de pregătiri şi îngrijorări, urnele din ziua alegerilor prezidenţiale din acest an s-au închis fără ca SUA să se fi confruntat cu vreun atac cibernetic public substanţial. UPDATE 4.11.2020 / ORA 10.41 #alegeriSUA Un candidat mort de COVID-19 a câştigat alegerile pentru Camera Reprezentanţilor în Dakota de Nord Un candidat la Camera Reprezentanţilor din partea statului american Dakota de Nord a câştigat marţi alegerile cu toate că politicianul în cauză a decedat în urmă cu aproape o lună din cauza unor complicaţii asociate coronavirusului, David Andahl infectându-se în timpul campaniei electorale, transmite EFE.Presa locală din regiunea Bismarck a informat în legătură cu victoria defunctului, care era membru al Partidului Republican şi care a murit la 6 octombrie la vârsta de 55 de ani la scurt timp după ce a fost internat de urgenţă în spital. UPDATE 4.11.2020 / ORA 10.40 #alegeriSUA Biden câştigă în statul Maine (media) Candidatul democrat la Casa Albă, Joe Biden, a câştigat în noaptea de marţi spre miercuri statul Maine, unde şi Hillary Clinton obţinuse victoria în faţa lui Donald Trump în 2016, ceea ce îi permite să îşi mărească avansul în faţa preşedintelui republican în exerciţiu, conform postului de televiziune Fox şi cotidianului New York Times, preluate de AFP.Victoria lui Biden din Maine îi aduce trei noi mari electori, numărul total ajungând acum la 238, comparativ cu 213 pentru Trump. În acest stat mai trebuie totuşi atribuit un mare elector.Pentru a câştiga alegerile este nevoie de obţinerea a 270 de mari electori. Mai sunt aşteptate rezultatele din şapte state, printre care Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia şi Carolina de Nord. UPDATE 4.11.2020 / ORA 10.13 SUA: Mai multe state şi-au relaxat legislaţia privind drogurile Mai multe state americane au profitat marţi de referendumurile care însoţesc în mod tradiţional alegerile prezidenţiale americane pentru a-şi relaxa legislaţia privind drogurile, începând cu Oregon, care a dezincriminat deţinerea aşa-numitelor droguri "dure" pentru uz personal, o premieră în Statele Unite, potrivit presei locale, relatează AFP.Patru state noi - Arizona, Montana, New Jersey şi Dakota de Sud - se vor alătura listei celor în care consumul recreativ de canabis este legal, numărul total al acestora urmând să ajungă la cincisprezece. Foto: (c) RICK D'ELIA / EPA-EFEUPDATE 4.11.2020 / ORA 10.02 VIDEO #alegeriSUA Trump susţine că este în desfăşurare 'o fraudă majoră': "Am câştigat deja" Preşedintele american Donald Trump susţine că este în desfăşurare "o fraudă majoră" în numărarea voturilor la alegerile prezidenţiale, fără a oferi dovezi, şi că, "în ceea ce mă priveşte", "am câştigat deja", deşi nicio instituţie media majoră nu a declarat victoria sa, comentează DPA. Numărarea voturilor este în continuare în desfăşurare într-o serie de state-cheie, iar cursa pentru Casa Albă este extrem de strânsă între Trump şi contracandidatul democrat Joe Biden, care anterior a făcut apel la susţinătorii săi să aibă răbdare şi să aştepte numărarea oficială a voturilor. UPDATE 4.11.2020 / ORA 09.41 #alegeriSUA Donald Trump, ironizat după o greşeală într-o postare pe Twitter Preşedintele american Donald Trump a stârnit miercuri dimineaţă o avalanşă de ironii pe reţelele de socializare după o greşeală într-o postare pe Twitter despre alegerile din SUA."Suntem pe CAI MARI, dar ei încearcă SĂ FURE alegerile. Nu-i vom lăsa niciodată să facă asta. Nu se mai poate vota după ce 'polonezii' ('poles') s-au închis!", a scris Trump pe Twitter, după mai multe ore de tăcere pe reţelele de socializare.Preşedintele a înlocuit după câteva minute cuvântul 'poles' cu 'polls' ('secţii de vot', 'urne'), însă nu suficient de repede pentru ca greşeala să treacă neobservată. UPDATE 4.11.2020 / ORA 09.39 #alegeriSUA Cursă strânsă între Trump şi Biden, cu unele state-cheie încă nedecise Republicanul Donald Trump şi rivalul său democrat Joe Biden rămân prinşi într-o cursă strânsă pentru preşedinţia Statelor Unite, în timp ce americanii, dar şi o mare parte a lumii, aşteaptă rezultatele alegerilor din câteva state-cheie, notează miercuri dpa.Ambii candidaţi încearcă să obţină cel puţin 270 din cele 538 de voturi din Colegiul Electoral acordate de state. Biden păstrează un uşor avans de 238 de voturi faţă de 213 ale lui Trump, potrivit Fox News, fostul vicepreşedinte dominând fiefurile liberale de pe coastele de est şi vest ale Americii. UPDATE 4.11.2020 / ORA 09.31 VIDEO #alegeriSUA Donald Trump: Rezultatele alegerilor au fost "fenomenale" Preşedintele în exerciţiu al SUA, republicanul Donald Trump, a făcut miercuri declaraţii de la Casa Albă, afirmând că rezultatele alegerilor au fost "fenomenale" şi că se pregăteşte pentru "o mare sărbătoare". Preşedintele republican a afirmat totodată că "un grup foarte trist de oameni" caută să-i priveze de drepturile electorale pe milioanele sale de alegători şi a anunţat că se va adresa Curţii Supreme a SUA."Vreau să mulţumesc poporului american pentru sprijinul extraordinar", a afirmat Trump, care i-a mulţumit totodată soţiei sale, Melania, şi vicepreşedintelui Mike Pence.Trump a susţinut că a câştigat în state "în care nu ne aşteptam să câştigăm", şi a dat drept exemplu Florida, Ohio, Texas şi Pennsylvania. UPDATE 4.11.2020 / ORA 09.16 #alegeriSUA - Rapperul Kanye West a votat pentru el însuşi Rappperul şi antreprenorul Kanye West a declarat că a votat pentru el însuşi la alegerile prezidenţiale din SUA, la finalul unei candidaturi cu slabe şanse de reuşită, informează DPA.West, care a votat din statul american Wyoming, şi-a scris numele pe buletinul de vot, potrivit unui videoclip cu el votând, publicat marţi. UPDATE 4.11.2020 / ORA 08.45 #alegeriSUA Procesul de vot la scrutinul prezidenţial din Statele Unite s-a încheiat Închiderea ultimelor circumscripţii în Insulele Aleutine din Alaska, miercuri, la ora 06:00 GMT, a pus capăt zilei electorale din SUA, într-un scrutin foarte strâns în care ar putea dura câteva zile până se vor cunoaşte rezultatele definitive, transmite EFE.Alaska, unde sunt două fusuri orare, este ultimul stat în care se închid circumscripţiile electorale şi este de aşteptat că cei trei mari electori alocaţi acestui stat să-i revină preşedintelui în exerciţiu Donald Trump.Pe de altă parte, doar 75.000 din cele 350.000 de voturi primite prin poştă în statul-cheie Pennsylvania - cu 20 de mari electori - vor fi luate în calcul la numărătoarea finală.O oficialitate a oraşului Philadelphia, Lisa Deeley, a declarat marţi noapte într-o conferinţă de presă, la închiderea votului, că 275.000 de voturi primite anticipat nu se vor regăsi în numărătoarea finală până miercuri dimineaţa sau chiar mai târziu în cursul săptămânii.La alegerile din 2016, preşedintele Trump s-a proclamat învingător în acest stat cu doar 44.000 de voturi. Foto: (c) Bing Guan / REUTERSUPDATE 4.11.2020 / ORA 08.44 Investitorii mondiali sunt în expectativă deoarece rezultatul alegerilor din SUA este incert Investitorii mondiali din Asia continuă să mizeze pe revenirea economiei chineze şi amână orice schimbare majoră a portofoliilor în condiţiile în care rezultatele preliminare privind alegerile din SUA nu arată un câştigător clar, transmite Reuters.Timp de mai multe luni rezultatele sondajelor arătau o victorie de amploare a democraţilor, în care Joe Biden va câştiga alegerile pentru Casa Albă iar democraţii urmau să preia controlul ambelor camere ale Congresului. Aceste victorii erau aşteptate să conducă la pachete mari de stimulente şi randamente mai mari pentru obligaţiunile guvernamentale americane iar investitorii străini mizau pe schimburi comerciale libere şi un dolar mai slab care să direcţioneze capitaluri spre pieţele emergente.Anunţarea rezultatelor preliminare ale alegerilor prezidenţiale americane a dus la creşterea dolarului pe pieţele din Asia, pe fondul incertitudinilor. Managerii de fonduri din afara SUA spun că adoptă o strategie de investiţii care să facă faţă oricărui rezultat. UPDATE 4.11.2020 / ORA 08.43 #alegeriSUA Fostul medic al lui Trump şi un susţinător al acestuia, ales în Camera Reprezentanţilor Fostul medic al Casei Albe Ronny Jackson, cunoscut pentru faptul că a lăudat 'sănătatea excelentă' a lui Donald Trump, al cărui susţinător fervent a devenit, a fost ales marţi în Camera Reprezentanţilor a Congresului american, conform proiecţiilor posturilor CNN şi MSNBC, preluate de AFP.Jackson, medic militar cu grad de amiral, a candidat în Texas pe locul lăsat vacant de un ales republican care s-a pensionat. UPDATE 4.11.2020 / ORA 08.37 #alegeriSUA Trump câştigă în statul-cheie Texas, bastion republican disputat (media) Preşedintele republican în exerciţiu, Donald Trump, a câştigat în statul-cheie Texas, bastion republican şi al doilea stat în privinţa numărului de mari electori, astfel că avansul democratului Joe Biden a fost redus, relatează Fox News şi NBC News, preluate de AFP şi DPA.Cei 38 de mari electori obţinuţi în Texas reprezintă o victorie-cheie pentru Trump.Republicanul a ajuns la un total de cel puţin 213 mari electori, comparativ cu 237 pentru democrat, potrivit DPA. Foto: (c) AARON M SPRECHER / EPAUPDATE 4.11.2020 / ORA 08.22 #alegeriSUA Trump câştigă în Florida, dar Biden rămâne în frunte (media) Preşedintele republican în exerciţiu Donald Trump a câştigat în Florida, un stat crucial pentru realegerea sa şi pe care democratul Joe Biden spera să îl obţină el, relatează Fox, NBC şi CNN.Florida îi permite lui Donald Trump să obţină 29 de noi mari electori.Candidatul republican a câştigat de asemenea şi în statele Iowa şi Montana, ceea ce îi aduce trei, respectiv şase mari electori suplimentari.În total, Donald Trump a obţinut cel puţin 171 de mari electori. UPDATE 4.11.2020 / ORA 08.20 #alegeriSUA Twitter îşi avertizează utilizatorii în legătură cu mesajul lui Trump privind furtul alegerilor Reţeaua de social media Twitter şi-a avertizat miercuri utilizatorii cu privire la mesajul postat pe platformă de preşedintele în exerciţiu al SUA, republicanul Donald Trump, în care liderul de la Casa Albă şi-a acuzat rivalii democraţi că încearcă să fure alegerile, al căror rezultat este în continuare neclar, transmite AFP. We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020 "Am plasat un avertisment în privinţa tweet-ului postat de pe contul @realDonaldTrump pentru că acesta conţine o afirmaţie potenţial înşelătoare legată de un scrutin", a anunţat Twitter miercuri.Trump a scris pe Twitter - fără să prezinte vreo dovadă - că "ei încearcă SĂ FURE Alegerile. Nu-i vom lăsa niciodată să facă asta". UPDATE 4.11.2020 / ORA 08.04 Statele Unite ies oficial din Pactul Global pentru Mediu, pe fondul incertitudinii în urma alegerilor Statele Unite au ieşit oficial miercuri din Acordul de la Paris, respectând o promisiune de mai mulţi ani a preşedintelui republican Donald Trump de a retrage al doilea cel mai mare emiţător de gaze cu efect de seră din lume din Pactul Global pentru Mediu de luptă împotriva schimbărilor climatice, notează Reuters.Dar rezultatul confruntării electorale strânse din Statele Unite va determina pentru cât timp, notează sursa citată. Rivalul democrat al lui Trump, Joe Biden, a promis că se va alătura din nou acordului dacă va fi ales. Foto: (c) MICHAEL REYNOLDS / EPAUPDATE 4.11.2020 / ORA 08.00 #alegeriSUA Trump: "Suntem pe cai mari, dar ei încearcă să fure alegerile" Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat în noaptea de marţi spre miercuri că "este pe cai mari" pentru a câştiga scrutinul prezidenţial şi a susţinut că oponenţii săi încearcă "să fure alegerile"."Suntem pe CAI MARI, dar ei încearcă SĂ FURE Alegerile. Nu-i vom lăsa niciodată să facă asta. Nu se mai poate vota după ce Secţiile s-au închis!", a scris Trump pe Twitter, după câteva ore bune de tăcere pe reţelele de socializare. UPDATE 4.11.2020 / ORA 07.53 #alegeriSUA Joe Biden afirmă că este pe drumul cel bun pentru a câştiga alegerile Candidatul democrat la Casa Albă, Joe Biden, a declarat în noaptea de marţi spre miercuri că este "pe drumul cel bun pentru a câştiga alegerile" prezidenţiale împotriva republicanului Donald Trump, relatează agenţiile internaţionale de presă."Fiţi încrezători, vom câştiga", a spus fostul vicepreşedinte american în faţa susţinătorilor săi reuniţi pe sistem 'drive-in' în fieful său din Wilmington, statul Delaware. UPDATE 4.11.2020 / ORA 07.41 #alegeriSUA Democratul Joe Biden va face declaraţii la 05:30 GMT Candidatul democrat la preşedinţia SUA, Joe Biden, va face declaraţii miercuri, la 05:30 GMT, din fieful său din Wilmington, statul Delaware, a anunţat echipa sa de campanie, transmite AFP.Biden se află într-o cursă extrem de strânsă cu preşedintele în exerciţiu al SUA, republicanul Donald Trump.Echipa de campanie a lui Joe Biden nu a dat detalii cu privire la tipul de declaraţii pe care urmează să le facă fostul vicepreşedinte al SUA. Foto: (c) JIM LO SCALZO / EPAUPDATE 4.11.2020 / ORA 07.30 #alegeriSUA S-a încheiat votul şi în Hawaii, mai rămân deschise doar câteva circumscripţii în Alaska Toate colegiile electorale din arhipelagul Hawaii s-au închis miercuri, la orele 05:00 GMT, ceea ce încheie practic ziua electorală din SUA, în condiţiile în care mai rămân deschise doar câteva circumscripţii în Alaska, transmite EFE.Şi în Alaska majoritatea secţiilor s-au închis şi a mai rămas o oră până la finalizarea votului în toate secţiile, transmite EFE. Foto: (c) DAVID MAXWELL / EPAUPDATE 4.11.2020 / ORA 07.20 #alegeriSUA Trump câştigă în Ohio, unul dintre cele mai disputate state (media) Preşedintele republican în exerciţiu, Donald Trump, a câştigat marţi în Ohio, unul din cele mai disputate state în alegerile din SUA, conform previziunilor posturilor de televiziune Fox şi NBC News, preluate de AFP şi Reuters.Victoria îi aduce preşedintelui 18 electori.Ohio este unul dintre statele-cheie care ar putea decide alegerile. UPDATE 4.11.2020 / ORA 07.03 #alegeriSUA O femeie transgender a fost aleasă în Senatul statului Delaware, o premieră O femeie transgender, Sarah McBride, a fost aleasă marţi în Senatul statului Delaware, în nord-estul SUA, o premieră în istoria politică a ţării, relatează AFP."Am reuşit. Am câştigat alegerile", a scris pe Twitter democrata, militantă cu experienţă pentru drepturile persoanelor LGBTQ. Ea şi-a învins adversarul republican cu 86% din voturi. UPDATE 4.11.2020 / ORA 07.02 #alegeriSUA Democrata Alexandria Ocasio-Cortez îşi proclamă victoria în circumscripţia ei din New York Democrata Alexandria Ocasio-Cortez, reprezentanta aripii de stânga a Partidului Democrat, s-a declarat învingătoare cu o largă majoritate în alegerile pentru Camera Reprezentanţilor a Congresului SUA la care a candidat din partea statului New York, urmând să obţină al doilea mandat, informează miercuri EFE. UPDATE 4.11.2020 / ORA 06.29 #alegeriSUA Colegiile electorale de pe coasta de vest s-au închis, se mai votează doar în Alaska şi Hawaii Ziua electorală din Statele Unite a ajuns practic la final cu închiderea colegiilor electorale din statele California, Oregon, Washington şi Idaho, astfel că votul s-a încheiat în 48 din cele 50 de state din ţară, transmite miercuri EFE.Odată cu închiderea urnelor pe coasta de vest a SUA, marţi la ora locală 20:00 (04:00 GMT, miercuri), se mai votează doar în Alaska şi în Hawaii. Cu o oră înainte (03:00 GMT), se închiseseră şi colegiile electorale în Iowa, Montana, Utah, Nevada şi o parte din statul Idaho. Dintre toate acestea, singurele considerate state-cheie, care pot înclina balanţa fie în favoarea republicanului Donald Trump, fie a democratului Joe Biden, sunt Iowa şi Nevada. UPDATE 4.11.2020 / ORA 06.19 #alegeriSUA Biden câştigă în trei noi state: California, Oregon şi Washington (media) Candidatul democrat la alegerile prezidenţiale din SUA, Joe Biden, a câştigat marţi statele California, Oregon şi Washington, trei bastioane democrate din Vest, conform posturilor de televiziune CNN şi Fox, preluate de AFP.Aceste trei victorii îi aduc 74 de mari electori suplimentari, ajungând la ora 04.00 GMT la 209, comparativ cu 115 pentru preşedintele republican în exerciţiu Donald Trump. Este nevoie de 270 de mari electori pentru câştiga alegerile prezidenţiale. Foto: (c) EUGENE GARCIA / EPAUPDATE 4.11.2020 / ORA 06.10 #alegeriSUA Votanţii din Washington şi New Jersey s-au exprimat în favoarea unor reforme privind drogurile Votanţii din capitala americană Washington şi din statul New Jersey par să se fi exprimat în favoarea unor măsuri de dezincriminare a marijuanei şi a unor droguri psihedelice, în două referendumuri care au avut loc marţi, potrivit DPA. Alte trei state - Arizona, Montana şi Dakota de Sud - votează de asemenea în legătură cu legalizarea marijuanei. UPDATE 4.11.2020 / ORA 05.58 #alegeriSUA Joe Biden, dat învingător în statul New Hampshire (media) Fostul vicepreşedinte Joe Biden a câştigat marţi seară scrutinul în statul New Hampshire, care a votat pentru democrata Hillary Clinton în 2016, potrivit canalelor de televiziune NBC şi CBS, relatează AFP.Victoria îi asigură patru electori suplimentari, ridicând numărul lor total la 135 în jurul orei 03.30 GMT, faţă de 95 preşedintele la final de mandat Donald Trump. UPDATE 4.11.2020 / ORA 05.56 #alegeriSUA Donald Trump dat câştigător în Kansas, Missouri şi Nebraska (media) Preşedintele american Donald Trump este dat câştigător în Kansas, Missouri şi Nebraska, trei state care ar putea să îi aducă 21 de electori, potrivit CNN, Fox News, NBC şi New York Times, informează AFP.În total, la ora 03:40 GMT, candidatul republican Donald Trump a obţinut 115 -116 electori, fiind posibil ca unul din cei cinci electori din Nebraska să îi fie favorabil lui Biden, conform numărătorii locale. UPDATE 4.11.2020 / ORA 05.53 #alegeriSUA Democraţii îşi păstrează controlul în Camera Reprezentanţilor (media) Democraţii şi-au consolidat la alegerile de marţi majoritatea în Camera Reprezentanţilor, au anunţat posturile de televiziune Fox News şi ABC, preluate de agenţiile internaţionale de presă.Partidul Democrat va câştiga patru sau cinci locuri suplimentare, conform predicţiilor făcute de cele două televiziuni. UPDATE 4.11.2020 / ORA 05.37 #alegeriSUA Biden a câştigat în New Mexico (media) Joe Biden a câştigat marţi seară în statul New Mexico în faţa lui Donald Trump, potrivit New York Times şi canalului de televiziune NBC, relatează AFP.Această victorie îi aduce cinci electori suplimentari, ridicând numărul lor la 131, în jurul orei 03.15 GMT, faţă de 95 adunaţi de Trump, potrivit France Presse. Pentru câştigarea alegerilor din SUA sunt necesari 270 de electori. UPDATE 4.11.2020 / ORA 05.09 #alegeriSUA Donald Trump dat câştigător în Carolina de Nord (media) Preşedintele american Donald Trump este dat câştigător marţi seara în statul Carolina de Sud, acesta fiind al 13-lea stat în care iese învingător, conform informaţiilor difuzate de New York Times şi NBC, transmite AFP.În total, la ora 02:30 GMT, candidatul republican a adunat 89 de electori, în timp ce rivalul său democrat Joe Biden a strâns 126 de electori. UPDATE 4.11.2020 / ORA 04.46 #alegeriSUA: Secţiile de votare s-au închis în statele-cheie Arizona, Wisconsin şi Texas Secţiile de votare s-au închis în alte două state-cheie - Arizona şi Wisconsin -, în care atât Trump cât şi Biden speră iasă învingători, transmite dpa.Wisconsin, un stat în mod obişnuit favorabil democraţilor, a votat cu republicanul Donald Trump în 2016, dar la scrutinul de anul acesta a votat puternic pentru Biden. UPDATE 4.11.2020 / ORA 04.34 #alegeriSUA Joe Biden, dat învingător în statul Colorado (media) Fostul vicepreşedinte american Joe Biden era dat marţi seară câştigător în statul Colorado, care a votat în 2016 pentru Hillary Clinton, conform canalelor de televiziune Fox şi NBC, relatează AFP.Această victorie îi aduce nouă electori suplimentari, care se adaugă celor 117 câştigaţi în alte state în care candidatul democrat a învins şi în urmă cu patru ani. El are acum, potrivit estimării France Presse, 126 de electori, faţă de 80 în cazul lui Trump. UPDATE 4.11.2020 / ORA 04.25 #alegeriSUA Donald Trump dat învingător în alte 4 state: Louisiana, Wyoming, Dakota de Nord şi de Sud (media) Candidatul republican Donald Trump este dat învingător marţi seara în alte patru state - Louisiana, Wyoming, Dakota de Nord şi de Sud -, informează AFP, care citează informaţiile furnizate de New York Times, Fox News şi NBC.Victoria în aceste state înseamnă 17 electori. UPDATE 4.11.2020 / ORA 04.13 #alegeriSUA Echipa de campanie a lui Donald Trump revendică victoria în statul Florida Echipa de campanie a preşedintelui republican Donald Trump a revendicat marţi seară victoria în statul-cheie Florida, crucial pentru realegerea sa, în timp ce mass-media americană nu a anunţat învingătorul în acest stat, informează AFP.Conform estimărilor New York Times la ora locală 21:00 (02:00 GMT miercuri) şi după numărarea a 91% din voturi, Donald Trump este creditat cu 50.6% din voturi, iar adversarul său democrat cu Joe Biden cu 48.4. UPDATE 4.11.2020 / ORA 04.13 #alegeriSUA Biden, dat învingător în statul New York (media) Fostul vicepreşedinte american Joe Biden era dat marţi seară câştigător în bastionul democrat al New York-ului, în faţa republicanului Donald Trump, de canalele de televiziune CNN, NBC şi CBS, relatează AFP. UPDATE 4.11.2020 / ORA 04.04 #alegeriSUA Biden, dat câştigător în statele Illinois, Rhode Island şi Connecticut (media) Fostul vicepreşedinte american Joe Biden este dat învingător marţi seară în statele tradiţional democrate Illinois, Rhode Island şi Connecticut în faţa republicanului Donald Trump de media Fox News şi New York Times, relatează AFP. UPDATE 4.11.2020 / ORA 03.50 #alegeriSUA Trump îl devansează cu puţin pe Biden în statul-cheie Florida (rezultate parţiale) Preşedintele Donald Trump îl conduce la limită pe rivalul democrat Joe Biden în statul-cheie Florida, vital pentru un nou mandat de preşedinte al SUA, relatează Reuters. Foto: (c) Maria Alejandra Cardona / REUTERSTrump îl conduce cu 50,3% din voturi pe Biden (48,7%), în condiţiile în care 89% din voturi au fost numărate, scrie Reuters. UPDATE 4.11.2020 / ORA 03.24 #alegeriSUA Donald Trump dat câştigător în alte cinci state (media) Candidatul republican Donald Trump este dat învingător în Oklahoma, stat în care a câştigat şi în 2016, informează AFP, care citează CNN şi NBC.Victoria din acest stat i-ar aduce aduce 7 electori. UPDATE 4.11.2020 / ORA 03.18 #alegeriSUA Joe Biden a câştigat în Maryland, Massachusetts, Delaware, Washington D.C. şi New Jersey (media) Candidatul democrat Joe Biden este dat câştigător în statele Maryland, Massachusetts, Delaware, Washington D.C. şi New Jersey, informează media americane, citate de AFP. UPDATE 4.11.2020 / ORA 02.52 #alegeriSUA Trump câştigă în Virginia de Vest, Biden în Virginia (media) Preşedintele Donald Trump este dat învingător în Virginia de Vest, pe care a câştigat-o şi în 2016, potrivit Fox News şi New York Times, relatează AFP. În acelaşi timp, Joe Biden e creditat cu o victorie în Virginia. UPDATE 4.11.2020 / ORA 02.38 #alegeriSUA: Donald Trump dat învingător în Kentucky (media) Candidatul republican Donald Trump este dat învingător în statul cu tendinţă conservatoare Kentucky, transmite dpa care citează canalele de televiziune ABC şi Fox News.O victorie în acest stat i-ar asigura lui Trump 8 electori. UPDATE 4.11.2020 / ORA 02.34 #alegeriSUA Biden, dat învingător în statul Vermont (media) Fostul vicepreşedinte american Joe Biden a fost dat marţi seară învingător în statul tradiţional democrat Vermont în faţa preşedintelui republican la final de mandat Donald Trump de canalele de televiziune NBC şi Fox, relatează AFP.Această victorie i-ar asigura candidatului democrat trei electori. Pentru câştigarea alegerilor prezidenţiale din SUA sunt necesari 270 de electori. UPDATE 4.11.2020 / ORA 02.26 #alegeriSUA: Secţiile de votare s-au închis în statul-cheie Georgia şi în alte cinci state Secţiile de votare s-au închis în şase state de pe coasta de est a Statelor Unite: Georgia, Indiana, Kentucky, Carolina de Sud, Vermont şi Virginia, informează dpa.În aceste state, secţiile de votare s-au închis marţi, la ora locală 19:00 (00:00 GMT). UPDATE 4.11.2020 / ORA 02.18 #alegeriSUA Donald Trump, dat învingător în Indiana Preşedintele la final de mandat Donald Trump este dat învingător în statul Indiana din nordul SUA, potrivit canalelor de televiziune CNN şi NBC, relatează AFP.Reuters difuzează aceeaşi informaţie, citând Edison Research.Această victorie anticipată i-ar asigura 11 electori. Viitorului preşedinte îi sunt necesari 270 de electori pentru a câştiga alegerile prezidenţiale americane. UPDATE 4.11.2020 / ORA 02.09 #alegeriSUA/Twitter şi Facebook suspendă mai multe conturi de ştiri care postau informaţii despre probleme la scrutin Twitter şi Facebook au suspendat marţi mai multe conturi de ştiri cu orientare de dreapta recent create şi care postau despre alegeri pentru încălcarea politicilor lor, relatează Reuters.Twitter a precizat că conturile au fost suspendate pentru încălcarea politicii sale împotriva "coordonării", postând conţinut identic sau angajându-se într-un alt comportament automat. Facebook le-a suspendat la rândul său pentru comportament neautentic. UPDATE 4.11.2020 / ORA 02.04 #alegeriSUA: Zgârie norii din New York s-au aprins în culorile drapelului american Mai mulţi zgârie-nori din New York au fost iluminaţi marţi seara în culorile drapelului american - roşu, alb şi albastru - pentru ziua alegerilor, transmite dpa.Printre obiectivele iluminate în culorile steagului SUA se numără şi vârful emblematicei Empire State Building. Sursa foto: Empire State Building / FacebookUPDATE 4.11.2020 / ORA 01.23 #alegeriSUA Primele secţii de vot se închid în statele americane Kentucky şi Indiana Primele secţii s-au închis în unele zone din statele americane Kentucky şi Indiana, în contextul în care ziua alegerilor se apropie de sfârşit, relatează DPA.Secţiile de vot s-au închis la ora locală 18.00, în partea de est a statelor Indiana şi Kentucky.Pe Coasta de Est, secţiile se vor închide la ora locală 19.00, peste aproximativ o oră. UPDATE 4.11.2020 / ORA 00.33 VIDEO #alegeriSUA: Joe Biden face confuzii jenante în faţa alegătorilor din Philadelphia Candidatul democrat la funcţia de preşedinte al SUA Joe Biden a comis marţi, la Philadelphia, o serie de confuzii jenante, încurcându-şi nepoatele şi afirmând în faţa unui grup de alegători că îl prezintă pe fiul său Beau, care a murit în 2015, informează AFP. UPDATE 3.11.2020 / ORA 23.58 #alegeriSUA Americanii aleg, dintre Donald Trump şi Joe Biden, preşedintele unei naţiuni 'divizate' Milioane de americani îşi exercită dreptul de vot în alegerile prezidenţiale desfăşurate marţi în SUA, în cursa pentru Casa Albă confruntându-se preşedintele republican Donald Trump şi contracandidatul său democrat Joe Biden, notează Reuters şi dpa. Numeroşi alegători consideră acest scrutin cel mai important din viaţa lor. ''Ţara este cu adevărat divizată'', a declarat PJ Rivera pentru dpa în capitala federală, Washington, adăugând că a sosit timpul ''să se implice''. UPDATE 3.11.2020 / ORA 23.03 #alegeriSUA Joe Biden scrie un mesaj pe un perete al casei în care a copilărit în speranţa că îi va purta noroc Democratului Joe Biden îi place să îşi amintească că a crescut în oraşul industrial Scranton, de aceea în ziua scrutinului prezidenţial de marţi s-a întors în casa copilăriei pentru a scrie un mesaj pe unul dintre pereţi în speranţa că îi va purta noroc, informează AFP. UPDATE 3.11.2020 / ORA 22.52 #alegeriSUA Joe Biden le transmite susţinătorilor săi din Philadelphia să aleagă speranţa în dauna fricii Candidatul democrat la alegerile prezidenţiale din SUA, Joe Biden, s-a întâlnit marţi cu susţinători de-ai săi din Pennsylvania, unul dintre statele care s-ar putea dovedi a fi decisive în bătălia electorală contra republicanului Donald Trump, informează dpa. UPDATE 3.11. 2020 / ORA 21.21 #alegeriSUA Donald Trump recunoaşte că nu şi-a pregătit un discurs de renunţare sau de acceptare Preşedintele american Donald Trump a recunoscut marţi ''nu s-a gândit deocamdată la un discurs de renunţare sau la un discurs de acceptare'' pentru finalul zilei alegerilor prezidenţiale din SUA, transmite dpa. ''Să sperăm că vom face doar una din acestea două şi, ştiţi, când câştigi este uşor. Când pierzi nu este niciodată uşor, nu pentru mine'', a spus Trump adresându-se echipei sale de campanie în Arlington, statul Virginia. UPDATE 3.11. 2020 / ORA 20.50 #alegeriSUA/FBI examinează o serie de misterioase apeluri telefonice la care un robot îi îndeamnă pe americani să stea acasă de alegeri Biroul federal de investigaţii al SUA (FBI, poliţia federală) examinează o serie de misterioase apeluri telefonice la care un robot îi îndeamnă pe americani să stea acasă în ziua alegerilor, a afirmat marţi un responsabil al Ministerului securităţii interne, citat de Reuters. UPDATE 3.11. 2020 / ORA 19.13 #alegeriSUA Numărul americanilor care au votat anticipat a depăşit 100 de milioane Peste 100 de milioane de americani au votat anticipat în cadrul alegerilor prezidenţiale din SUA, arată cel mai recent studiu al US Elections Project, o bază de date creată de un profesor de la Universitatea Florida pentru a monitoriza prezenţa la vot, transmite marţi AFP. UPDATE 3.11. 2020 / ORA 18.39 #alegeriSUA Melania Trump a votat la Palm Beach Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a votat marţi la Palm Beach, oraşul din sud-estul Floridei unde ea şi soţul său, preşedintele Donald Trump, şi-au mutat reşedinţa privată în anul 2019, transmite agenţia EFE. UPDATE 3.11. 2020 / ORA 17.54 Nu există dovezi că un "actor străin" a determinat compromiterea de voturi (ministru) Secretarul interimar pentru securitate internă al SUA (ministru de interne), Chad Wolf, a afirmat marţi că nu există dovezi că un "actor străin" a determinat compromiterea unor voturi în alegerile prezidenţiale, relatează Reuters. Mesajul înaltului responsabil al administraţiei a venit în ultima zi în care americanii îşi pot exprima preferinţa privind următorul lider de la Casa Albă, după o campanie electorală marcată de preocupări legate de posibile "interferenţe" străine în procesul electoral. UPDATE 3.11. 2020 / ORA 17.49 #alegeriSUA Joe Biden şi-a început ziua electoralã cu o vizitã la mormântul fiului sãu Candidatul democrat la preşedinţia SUA, fostul vicepreşedinte Joe Biden, a început marţi ziua scrutinului cu o vizită la mormântul fiului său Beau, decedat în anul 2015 la vârsta de 46 de ani din cauza unui cancer cerebral, relatează agenţia EFE. Foto: (c) Tom Brenner / REUTERSÎn dimineaţa răcoroasă a zilei alegerilor, Biden şi soţia sa, Jill, s-au oprit şi la biserica Sf. Iosif, în valea Brandywine, biserica la care el obişnuieşte să mergă pentru slujba de duminică atunci când se află la casa sa din oraşul Wilmington. UPDATE 3.11. 2020 / ORA 15.42 #alegeriSUA Trump promite că nu îşi va proclama prematur victoria Preşedintele Statelor Unite, republicanul Donald Trump, a promis marţi că nu îşi va proclama prematur victoria în faţa contracandidatului democrat, Joe Biden, transmite dpa. „Cred că vom avea victoria. Dar numai când e victorie. Nu e nevoie să ne jucăm”, a răspuns Trump la emisiunea Fox and Friends (Fox şi prietenii), când a fost întrebat dacă doreşte să se declare învingător. Unii analişti au sugerat că actualul preşedinte ar putea susţine că a câştigat dacă va conduce în sondaje, înaintea numărării tuturor voturilor. Procedura de numărare oficială ar putea dura câteva zile, inclusiv în state unde rezultatul poate schimba câştigătorul următorului mandat la Casa Albă. UPDATE 3.11. 2020 / ORA 15.02 #alegeriSUA: Trump a publicat imagini cu dansurile sale la mitinguri pe ritmurile Village People Preşedintele american Donald Trump a publicat pe contul său de Twitter o înregistrare video în care arată secvenţe din dansurile la care a participat la mitingurile sale electorale pe ritmurile melodiei YMCA a formaţiei Village People, relatează marţi agenţia EFE. Imaginile cu o durată de puţin mai mult de două minute, publicate la finalul campaniei electorale de dinaintea unui scrutin prezidenţial foarte disputat ce se desfăşoară marţi, sunt însoţite de mesajul: ''VOTAŢI!, VOTAŢI!,VOTAŢI!. UPDATE 3.11. 2020 / ORA 11.35 #alegeriSUA: Primele rezultate ale alegerilor prezidenţiale, anunţate în două sate din New Hampshire Foto: (c) Karen Harrigan/The NEWS and SENTINEL/Handout via XinhuaPrimele rezultate ale scrutinului prezidenţial din Statele Unite au fost anunţate în cele două sate Dixville Notch şi Millsfield din New Hampshire, care au dat startul simbolic al alegerilor din SUA în noaptea de luni spre marţi, relatează dpa. UPDATE 3.11. 2020 / ORA 09.31 #alegeriSUA După o campanie tumultuoasă, un electorat divizat se prezintă la urne pentru a alege între Trump şi Biden Foto: (c) MICHAEL REYNOLDS / EPAAmericanii se prezintă marţi la urne pentru a-şi alege preşedintele după o campanie acerbă şi divizantă, un scrutin în care actualul lider de la Casa Albă, republicanul Donald Trump, încearcă să depăşească avansul pe care rivalul său, democrat Joe Biden, îl are în sondaje, şi să câştige un nou mandat de patru ani, transmite Reuters. Votul pune capăt unei campanii dominate de pandemia COVID-19, care a ucis peste 231.000 de persoane în Statele Unite şi a aruncat în şomaj milioane, şi zguduite de proteste la nivel naţional faţă de injustiţia rasială împotriva afro-americanilor. UPDATE 3.11. 2020 / ORA 09.31 #alegeriSUA: Republicanii riscă să îşi piardă majoritatea în Senat Republicanii din Senat, camera superioară a Congresului SUA, care are puterea de a confirma judecători şi oficiali de rang înalt în administraţie, riscă să îşi piardă majoritatea la alegerile de marţi, comentează DPA.În prezent, 53 din cele 100 de locuri din Senat sunt deţinute de republicani. La ciclul de alegeri regulate din acest an şi la două scrutine speciale suplimentare sunt puse la bătaie 33 de mandate. Foto: (c) DAVID MAXWELL / EPARepublicanii îşi apără 23 de mandate în ziua alegerilor. Democraţii par să se îndrepte spre victorie în unele curse sau acestea sunt prea strânse pentru ca sondajele să anticipeze un câştigător.Dintre cei 12 democraţi care se luptă să rămână în Senat, numai unul, Doug Jones din Alabama, în prezent singurul senator pe care partidul îl are în Sudul Îndepărtat, riscă clar să îşi piardă mandatul.Republicanii s-au folosit de majoritatea lor pentru a bloca judecători propuşi de ultimul preşedinte democrat, Barack Obama, şi pentru a aproba sute de numiri în sistemul judiciar ale preşedintelui Donald Trump.În Carolina de Sud, senatorul cu vechime Lindsey Graham, o figură republicană cheie în privinţa politicii externe şi care acum este preşedintele puternicei Comisii Juridice, se confruntă cu o cursă strânsă.În Carolina de Nord, republicanul Thom Tillis este în urma democratului Cal Cunningham în sondaje, în ciuda unui scandal sexual în care este implicat contracandidatul său.În Arizona, fostul astronaut Mark Kelly ar urma să îi ia locul, din partea Partidului Democrat, republicanului Marth McSally, fost pilot militar. Acest mandat a fost deţinut în trecut de cunoscutul republican John McCain.În cursa din Maine, candidatul democrat are un uşor avans în faţa democratei Susan Collins, care a ocupat acest loc timp de aproape 24 de ani. Foto: (c) DAVID MAXWELL / EPAUPDATE 3.11. 2020 / ORA 08.47 #alegeriSUA Facebook şi Twitter restricţionează un mesaj al lui Donald Trump cu privire la votul anticipat Reţelele de social media Facebook şi Twitter au semnalat luni, în preziua alegerilor prezidenţiale americane, un mesaj al preşedintelui republican Donald Trump cu privire la votul anticipat în statul-cheie Pennsylvania, pe care l-au considerat "înşelător", relatează AFP.În cursul serii, preşedintele republican a publicat un tweet în care califica drept "foarte periculoasă" decizia de săptămâna trecută a Curţii Supreme cu privire la votul anticipat în Pennnsylvania.Cea mai înaltă instanţă din SUA a autorizat acest stat să numere până la trei zile după alegeri buletinele de vot trimise prin poştă, după ce a fost sesizată de republicani, preocupaţi că votul anticipat ar putea fi în defavoarea lor.În tweet-ul său, Donald Trump, care agită cu regularitate, fără probe, ameninţarea unei fraude electorale în masă în condiţiile votului anticipat - notează AFP -, a afirmat că această decizie "subminează întregul sistem juridic american" şi "va provoca violenţă pe străzi".Pe pagina de Twitter a preşedintelui american, mesajul nu mai este vizibil imediat şi trebuie să faci clic pe el pentru a-l afişa."O parte sau în totalitate a conţinutului împărtăşit în acest tweet este contestat şi susceptibil să fie înşelător cu privire la modul de participare la alegeri sau la un alt proces civic", scrie reţeaua lângă acest tweet, adăugând un link în care se explică siguranţa votului anticipat.Twitter a semnalat deja mesaje ale preşedintelui în exerciţiu pe care le-a considerat drept "înşelătoare" sau făcând "apologia violenţei".Pe pagina de Facebook a preşedintelui mesajul este în continuare vizibil, dar reţeaua lui Mark Zeckerberg, acuzată că nu a făcut suficiente eforturi în lupta contra dezinformării online în 2016, a adăugat următoarea explicaţie: "Votul în persoană şi votul prin corespondenţă au făcut de mult timp dovada unei mari fiabilităţi în SUA. Frauda electorală este extrem de rară, indiferent de tipul de vot", conform AFP. UPDATE 3.11. 2020 / ORA 08.47 #alegeriSUA: Donald Trump prezice o "victorie magnificã" la ultimul sãu miting de campanie Foto: (c) PETER FOLEY / EPAPreşedintele american Donald Trump a prezis în noaptea de luni spre marţi "o victorie magnificã" la ultimul sãu miting de campanie din Grand Rapids, Michigan, cu câteva ore înainte de deschiderea urnelor, relateazã AFP. UPDATE 3.11. 2020 / ORA 08.43 #alegeriSUA: Dacă va câştiga, Biden ar deveni cel mai în vârstă preşedinte; recordul e deţinut în prezent de Trump Foto: (c) ALYSSA POINTER / THE ATLANTA JOURNAL-CONSTITUTION / EPADonald Trump avea 70 de ani în ianuarie 2017, când şi-a preluat mandatul, devenind cel mai în vârstă preşedinte din istoria Statelor Unite, relatează DPA, care face o trecere în revistă a celor mai bătrâni lideri de la Casa Albă. Însă dacă Joe Biden va câştiga alegerile de marţi, va depăşi acest record. El va împlini 78 de ani înainte de ceremonie de învestitură de la 20 ianuarie şi ar avea 81 până la viitoarele alegeri, din 2024. 3.11. 2020 / ORA 08.37 #alegeriSUA: La miezul nopţii, un cătun american a dat startul scrutinului prezidenţial Foto: (c) Karen Harrigan/The NEWS and SENTINEL/Handout via XinhuaAlegătorii din Dixville Notch, un cătun cu doisprezece locuitori din nord-estul Statelor Unite, au dat startul simbolic alegerilor prezidenţiale în noaptea de luni spre marţi, informează France Presse. Acest sat pierdut în pădurile din New Hampshire, lângă graniţa canadiană, a continuat o tradiţie stabilită din 1960, care i-a adus titlul de "First in the Nation" (Primul din ţară). În afară de satul din apropiere Millsfield, care votează de asemenea în timpul nopţii, majoritatea secţiilor de votare de pe Coasta de Est se vor deschide marţi la 6:00 sau 7:00 (11:00-12:00 GMT). 