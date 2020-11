Vaslui: Cinci persoane rănite în urma unui accient produs în Iveşti; printre victime - un copil de 10 ani

18:00

Guvernarea liberală a schimbat radical paradigma economică a României, în ultimul an, a declarat sâmbătă liderul PNL Iaşi, Costel Alexe."În acest an, de când se află la guvernare, Executivul a schimbat radical paradigma economică a României, de la consumul păgubos pe care l-am resimţit cu toţii în guvernarea social democrată, la o dezvoltare prin investiţii masive şi fonduri guvernamentale. În acest an, deşi nu ne-am fi dorit, principala preocuparea a fost limitarea răspândirii noului coronavirus. A fost anul în care Guvernul României a investit cel mai mult din ultimii 20 de ani în sistemul de sănătate. Nu s-a investit niciodată atât de mult în sistemul de sănătate", a declarat într-o conferinţă de presă Costel Alexe, preşedintele al Consiliului Judeţean Iaşi.El a amintit despre "cel mai important program de relansare economică" - "Reclădim România" - care l-a avut în centrul său pe preşedintele Klaus Iohannis."La Bruxelles a reuşit să convingă partenerii externi, celelalte state ale UE, şi să aducem acasă 80 de miliarde de euro, bani care vor fi investiţi în perioada următoare în reconstrucţia României şi în tot ce înseamnă infrastructură. În acest an de mandat, nivelul investiţiilor publice din primele zece luni ale anului 2020 a fost cel mai ridicat din ultimii 10 ani, iar acest lucru a fost posibil prin implicarea tuturor ministerelor de resort. Aş vrea să îl menţionez pe ministrul Boloş care s-a dovedit a fi cel mai bun ministru al Fondurilor Europene de până acum", a adăugat Costel Alexe.Acesta a menţionat totodată deblocarea unor proiecte în plan local."Aşa cum spunea ieri (vineri-n.r) un primar PSD la un eveniment organizat de Compania Naţională de Investiţii, dacă în anii precedenţi mergeau 98 de primari la Guvern în acest an, şi aşa va fi şi în continuare, vine Guvernul la noi. A fost un an în care miniştrii cabinetului Ludovic Orban au deblocat proiecte pentru ţară, au deblocat proiecte pentru Iaşi. Am reuşit după trei ani să deblocăm proiectul Autostrăzii Unirii şi cu podul de la Ungheni şi cu trecerea prin Parcul Naţional Vânători Neamţ. Am reuşit să deblocăm proiectul centurii uşoare, care nu a făcut decât să zacă în sertare timp de 10 ani, deşi ar fi trebuit să fie implementat. Am adus investiţii importante, prin Ministerul Dezvoltării sau prin Compania Naţională de Investiţii, la căminul Facultăţii de Teologie şi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". În această perioadă judeţul nostru a primit ceea ce merita de fapt - atenţie din partea guvernului României", a susţinut preşedintele CJ Iaşi. AGERPRES/(A, autor: Daniela Malache, editor: Cătălina Matei, editor online: Adrian Dădârlat)