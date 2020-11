VIDEO #alegeriSUA Kamala Harris salută o nouă zi pentru America

22:00

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a salutat, sâmbătă, victoria candidatul democrat Joe Biden în alegerile prezidenţiale din Statele Unite ale Americii."Felicitări preşedintelui ales al Statelor Unite, Joe Biden. Românii au fost şi vor rămâne întotdeauna aliaţi de nădejde ai Americii în eforturile de construcţie a unei lumi libere, democratice şi prospere. Am încredere că sub administraţia Biden-Harris Parteneriatul Strategic dintre ţările noastre va căpăta chiar mai multă substanţă, iar această realitate se va vedea într-o apropiere şi mai mare între popoarele şi guvernele noastre", a scris Barna pe contul său de Facebook.Candidatul democraţilor la Casa Albă, Joe Biden, a câştigat scrutinul prezidenţial în detrimentul preşedintelui în exerciţiu, republicanul Donald Trump, au anunţat sâmbătă mass media americane, citate de agenţiile internaţionale de presă. Biden va deveni cel de-al 46-lea preşedinte al Statelor Unite ale Americii. AGERPRES/(AS - editor: George Onea, editor online: Andreea Preda)