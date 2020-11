Gigi Becali, gest fantastic pentru Marius Șumudică după ce familia antrenorului a fost confirmată pozitiv cu coronavirus!

00:10

Vali Crețu (31 de ani), fundașul dreapta al celor de la FCSB, a comentat victoria echipei sale cu FC Botoșani, scor 4-1, precum și convocarea sa în premieră la echipa națională a României. „Ne-am revenit, am luat gol repede dar ne-am făcut jocul nostru. Băieții au fost montați și am câștigat până la urmă. Noi, fundașii, asta ne dorim, să nu luăm gol. Din păcate, am primit un gol, dar am dat 4. ...