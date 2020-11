Maneliștii, mesaj dur pentru Klaus Iohannis! Președintele, „amenințat” să dea drumul la cântări: „Dacă ni se face foame, te mâncăm pe tine, ești nebun?!”

20:50

Pandemia îngenunchează multe țări din Europa. În Italia lucrurile sunt îngrijorătoare, a fost înregistrat cel mai mare bilanţ raportat până acum de autorități. În ultimele 24 de ore, Italia a înregistrat alte 39.811 de cazuri