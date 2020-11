Donald Trump și-ar putea pierde și soția după ce a pierdut Casa Albă

23:30

Începând cu data de 9 noiembrie toate școlile din România trec la învățământul online. Măsura a fost luat în carul noilor restricții impuse din cauza numărul mare de îmbolnăviri. Până în prezent rata de infectare […] The post COVID-19 în rândul profesorilor și al elevilor. Care sunt procentele de infectare. Datele transmise de Direcția de Sănătate Publică appeared first on Cancan.ro.