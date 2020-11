Avertismentul meteorologilor! Un val de aer rece traversează România

13:20

Până astăzi, 7.879 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat, potrivit noilor date furnizate de GCS. În ultimele 24 de ore, 86 de persoane infectate cu COVID-19 au decedat.