Irak: 11 morţi într-un atac al Stat Islamic, în apropiere de Bagdad (securitate)

După succesul obţinut cu "Girls", creatoarea americană de producţii de televiziune Lena Dunham revine în această industrie cu un nou serial, "Industry", dedicat universului finanţelor şi ai cărui protagonişti sunt tineri aflaţi în căutarea identităţii, informează AFP.Personajele Harper, Yasmin şi Gus au la dispoziţie doar câteva luni pentru a-şi dovedi abilităţile în timp ce lucrează la compania Pierpoint & Co., una dintre cele mai prestigioase instituţii financiare din lume, al cărei sediu se află la Londra.Trailerul noului serial, care va fi difuzat începând de luni, 9 noiembrie, în Statele Unite de postul HBO, îi face însă pe telespectatori să aibă sentimentul de deja-vu. Filmele "Wall Street" şi ""The Wolf of Wall Street" şi serialele "Billions" şi "Black Monday" au abordat deja, din mai multe unghiuri, această tematică.Însă stilul de scris adoptat de Mickey Down şi Konrad Kay, principalii scenarişti ai noului serial, care au lucrat în industria finanţelor, aduce acestei producţii TV o dimensiune umană profundă, ce îi conferă o tonalitate proprie.Lena Dunham, creatoarea serialului "Girls", difuzat de HBO în perioada 2012-2017 şi care a reprezentat vocea unei întregi generaţii de fete, "a fost o influenţă considerabilă pentru felul nostru de a scrie", a declarat Mickey Down într-un interviu acordat site-ului Knockturnal.Cei doi scenarişti nu au adoptat acest stil pentru a oferi veridicitate serialului "Justify", care are opt episoade, ci mai degrabă pentru a defini noul show TV, aşa cum a procedat şi Lena Dunham, coproducătoare şi totodată regizoarea primului episod al acestui nou serial, considerat o combinaţie între "The Wolf of Wall Street" şi "Melrose Place".În privinţa asemănării cu "The Wolf of Wall Street", deşi situaţiile prezentate în "Industry" sunt puţin exagerate în raport cu ceea ce se vede în adevăratele săli de bursă din zilele noastre, jargonul şi fundalul în care se desfăşoară acţiunea sunt destul de credibile din prisma industriei financiare.Evitând aspectul melodramatic din "Melrose Place", personajele din noul serial TV sunt construite cu suficient de multe asperităţi pentru a se apropia mai mult de cele din "Girls" decât de cele din "Beverly Hills, 90210", notează jurnaliştii de la AFP.Cei doi scenarişti ai serialului "Industry" au în comun cu Lena Dunham o anumită capacitate de a descrie sensibilitatea trăsăturilor "Generaţiei Z", alcătuită din tineri ajunşi în prezent la vârsta adultă, codurile şi obiceiurile lor.În "Industry" nu există jumătăţi de măsură în privinţa exceselor prezentate pe micul ecran, de la droguri la sex şi trecând prin consumul de alcool, însă noua producţie reuşeşte să nu reia vechile clişee folosite în cinematografie pentru a descrie "dezmăţul" din industria financiară. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor online: Adrian Dădârlat)