Adrian Mititelu Jr. vine la GSP LIVE » Urmărește emisiunea AICI

23:40

Dinamo a pierdut și cu Viitorul, scor 1-2, și e penultima în Liga 1. Cosmin Contra (44 de ani) a trimis mai multe înțepături la adresa conducerii clubului, dar nu ia în calcul demisia. Citește AICI cronica meciului dintre Viitorul și Dinamo„Dacă după meciul cu Sepsi am avut ce să le reproșez, astăzi nu am. Am pierdut pe mici detalii. Diferența au făcut-o ei, marcând din ambele ocazii create, în timp ce noi am ratat tot. ...