Neamţ: Accident mortal pe drumul european E85, la Teţcani

Premierul Ludovic Orban participă, la 9 noiembrie 2020, în plenul Camerei Deputaţilor, la ''Ora prim-ministrului'', pentru a prezenta stadiul elaborării proiectelor bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021. Şedinţa este programată să înceapă la ora 16.00. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat, la 2 noiembrie, solicitarea grupului parlamentar PSD în acest sens.Premierul Ludovic Orban a mai participat la Ora prim-ministrului la 6 iulie şi 18 mai 2020.La 6 iulie 2020, premierul a fost prezent la Camera Deputaţilor, la "Ora prim-ministrului", la dezbaterea pe tema achiziţiilor făcute de Unifarm în contextul pandemiei de COVID-19. Dezbaterile au avut loc la solicitarea Grupului parlamentar al PSD.La 18 mai 2020, Ludovic Orban a fost invitat la Camera Deputaţilor, la "Ora prim-ministrului", pentru a discuta pe tema "Măsuri de relansare a economiei României şi de atenuare a efectelor negative provocate de epidemia de coronavirus". Decizia chemării premierului în plen a fost luată de Biroul permanent al Camerei, la solicitarea grupului parlamentar Pro Europa, conform gov.ro."Ora prim-ministrului, alături de "Ora Guvernului", reprezintă o componentă a controlului parlamentar asupra guvernului şi este o practică parlamentară prezentă în mai multe ţări europene, în Marea Britanie având o lungă tradiţie. În România, această formă de control parlamentar a fost introdusă în Regulamentul Camerei Deputaţilor în mai 2015.Din 2015, de când s-a instituit această procedură, au mai participat la "Ora prim-ministrului" premierii Victor Ponta, Dacian Cioloş, Sorin Grindeanu, Mihai Tudose şi Viorica Dăncilă.***Procedura parlamentară "Ora prim-ministrului" se desfăşoară atât la Senat, cât şi la Camera Deputaţilor, iar prezenţa premierului este obligatorie, potrivit regulamentelor celor două camere.Potrivit regulamentelor camerelor, o dată pe lună, de regulă în prima zi de luni a fiecărei luni calendaristice, are loc ''Ora prim-ministrului'', care cuprinde dezbateri politice cu participarea primului-ministru, pe probleme de interes major pentru viaţa politică, economică şi socială (art. 207 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi art. 179 din Regulamentul Senatului).Dezbaterile politice din cadrul ''Orei prim-ministrului'' se pot organiza atât la solicitarea grupurilor parlamentare, cât şi la solicitarea premierului. Dacă dezbaterea are loc la iniţiativa grupurilor parlamentare, acestea înaintează, în scris, tema propusă dezbaterii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor. Biroul permanent îl informează de îndată pe primul-ministru, care are obligaţia de a participa la dezbaterea solicitată.Procedura desfăşurării şedinţei speciale dedicate ''Orei prim-ministrului'' este diferită, în funcţie de cine a solicitat dezbaterea: grupurile parlamentare ale puterii, grupurile parlamentare ale opoziţiei sau premierul.Astfel, în cazul în care dezbaterea este solicitată de către deputaţii opoziţiei, aceştia au la dispoziţie 5 minute pentru prezentarea temei de dezbatere, iar premierul are, la rândul său, 5 minute pentru a-şi prezenta punctul de vedere. Apoi, intervin reprezentanţii grupurilor parlamentare, care au la dispoziţie câte 5 minute fiecare. Excepţie face majoritatea parlamentară, care are alocate 15 minute pentru intervenţie. Reprezentantul deputaţilor neafiliaţi are la dispoziţie 2 minute. La finalul dezbaterii, primul-ministru poate să răspundă intervenţiilor în 5 minute (art. 207 din Regulamentul Camerei Deputaţilor).În situaţia în care dezbaterea are loc la solicitarea majorităţii parlamentare, primul-ministru are la dispoziţie 15 minute pentru prezentarea temei de dezbatere. Reprezentanţii grupurilor parlamentare au câte 5 minute pentru intervenţie, iar reprezentantul deputaţilor neafiliaţi are la dispoziţie 2 minute. La finalul dezbaterii, premierului îi sunt alocate 10 minute pentru a răspunde intervenţiilor, mai prevede Regulamentul Camerei Deputaţilor. La Senat, premierul are la dispoziţie doar 5 minute, pentru a răspunde intervenţiilor, conform Regulamentului Senatului.În cea de-a treia situaţie, în care dezbaterea are loc la iniţiativa premierului, acesta are la dispoziţie 15 minute pentru prezentarea temei de dezbatere, reprezentanţii grupurilor parlamentare au câte 5 minute pentru intervenţie, iar reprezentantul deputaţilor neafiliaţi are alocate 2 minute. La finalul dezbaterii, primul-ministru are la dispoziţie 5 minute pentru a răspunde intervenţiilor, se arată în Regulamentul Camerei. AGERPRES/ (Documentare - Ionela Gavril, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Gabriela Badea) Explicaţie fotografie din deschidere: Premierul Ludovic Orban susţine o alocutiune la ''Ora prim-ministrului'', în plenul Camerei Deputaţilor; 6 iulie 2020 Citeşte şi: * Camera Deputaţilor/ Premierul Ludovic Orban participă la Ora prim-ministrului pe tema bugetului pe 2021