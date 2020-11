Preşedintele ales al SUA, Joe Biden, anunţă un grup operaţional pentru gestionarea pandemiei de COVID-19

14:00

Cea mai mare provocare în 2020, din punct de vedere al Finanţelor, a fost convingerea investitorilor străini, a agenţiilor de rating şi a Comisiei Europene că România are un Guvern responsabil, a afirmat, luni, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, care a adăugat că se aşteaptă ca şi Standard&Poor's să menţină ratingul României în acest an."Poate că provocarea cea mai mare în 2020, din punct de vedere al Finanţelor, a fost să convingem investitorii străini, agenţiile de rating, Comisia Europeană că suntem un guvern responsabil şi că nu vom face ceea ce au făcut ceilalţi înaintea noastră. Şi aici aş vrea să mă opresc şi aveţi un capitol în raport, despre relaţia cu agenţiile de rating, cele trei agenţii de rating. Din primul moment în care am preluat acest mandat am avut discuţii despre sustenabilitatea finanţelor publice în România cu agenţiile de rating care de fiecare dată au venit cu discuţia despre ce se întâmplă cu creşterea cheltuielilor nesustenabile. Şi aici se refereau nu numai la creşterea punctului de pensie cu 40%, dar la toate acele cheltuieli nesustenabile pe care le-am văzut în ultimii ani. Le-am spus din primul moment, şi am reuşit să convingem agenţiile de rating, dar şi investitorii, că suntem un Guvern responsabil, întotdeauna vom fi transparenţi şi vom cheltui banul public cu precauţie, cu responsabilitate. Şi astfel am reuşit în acest an să avem două evaluări ale fiecărei agenţii de rating şi până acum ratingul a rămas neschimbat. Asta, în contextul global în care sunt zeci de ţări al căror rating a fost redus. Avem Anglia acum câteva zile, Italia al cărei rating a ajuns la ratingul României şi aşa mai departe", a spus Cîţu, într-o conferinţă de presă. El a menţionat că ratingul României a fost păstrat doar pentru că aici există un Guvern de încredere. Tot datorită încrederii câştigate, România a reuşit să finanţeze deficitul bugetar mai ieftin cu aproape 0,2 puncte procentuale.Totodată, ministrul Finanţelor a dat asigurări că anul viitor va avea loc o consolidare fiscală care se bazează pe venituri mai multe la buget."Am spus că pe partea de cheltuieli sunt aproape un punct procentual cheltuieli care sunt one off, adică le-am făcut anul acesta şi nu le vom vedea anul viitor. Deci, avem de unde să pornim o bază a consolidării fiscale pentru anii următori. În acelaşi timp, am spus foarte clar şi repet: această consolidare fiscală nu se va face cu creştere de taxe sau cu măriri de taxe. Se va face pe parte de venituri cu colectare mai bună şi digitalizare, aşa cum am făcut şi anul acesta. S-a văzut foarte clar că poţi să ai venituri la buget mai mari chiar dacă reduci taxele în perioadă de criză", a susţinut acesta.Întrebat despre discuţiile cu Agenţia de rating Standard&Poor's, şeful de la Finanţe şi-a exprimat convingerea că aceasta va menţine ratingul României în acest an."Eu sunt transparent în ceea ce priveşte discuţiile mele cu instituţiile financiare. Cu toate am fost transparent şi le-am arătat atât execuţia bugetară, cât şi planurile noastre pe viitor. Şi aţi văzut că agenţiile de rating au luat în calcul, atunci când au făcut evaluarea, şi o continuitate la Ministerul Finanţelor Publice, dar şi în ceea ce priveşte guvernarea. Aşa am făcut şi cu S&P. Chiar sunt optimist că şi Standard&Poor's va păstra ratingul României în acest an", a mai spus Florin Cîţu.Potrivit raportului făcut de ministru la un an de mandat, toate cele trei agenţii de rating - S&P, Moody's şi Fitch - au reconfirmat ratingurile de ţară ale României."La data de 30 octombrie 2020, agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a confirmat ratingul suveran al României la 'BBB -' cu perspectivă negativă, aceasta fiind din categoria 'investment-grade', recomandat pentru investiţii. Ratingul României este susţinut de nivelul moderat al datoriei guvernamentale, precum şi de un PIB per capita şi indicatorii privind guvernanţa şi dezvoltarea umană, care sunt superiori altor state care beneficiază de un rating din categoria 'BBB'. Agenţia de evaluare financiară Moody's a păstrat ratingul României în categoria recomandată investitorilor. Calificativul suveran pe termen lung 'Baa3' a fost confirmat în aprilie 2020. De asemenea, şi agenţia S&P recomandă România investitorilor. În luna iunie a acestui an, a menţinut ratingul de ţară pentru România la 'BBB-'. În urma evaluărilor de către cele trei agenţii, România rămâne recomandată investitorilor", se arată în raport. AGERPRES/(A - autor: George Bănciulea, editor: Oana Tilică, editor online: Irina Giurgiu) Citiţi şi: * VIDEO Cîţu: Necesarul de finanţare pentru anul acesta este de 138 miliarde lei * Cîţu: Exclud varianta unui acord cu FMI; necesarul de finanţare este acoperit aproape 97% pentru anul acesta * Cîţu: Rectificarea bugetară va fi pusă în transparenţă în această săptămână; obiectivul este de a limita creşterea deficitului