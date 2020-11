Bancul zilei | Un cuplu de tineri căsătoriți din București a rămas fără niciun ban

09:00

King Von, unul dintre cei mai cunoscuți rapperi din lume, a murit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în timpul unui schimb de focuri care s-a produs în parcarea unui club din Atlanta. Potrivit Biroului […] The post Doliu un lumea muzicii. Un rapper celebru, împușcat mortal într-un club din Atlanta appeared first on Cancan.ro.