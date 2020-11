O româncă din Italia oferă mese gratuite persoanelor nevoiaşe afectate de criza COVID-19

15:40

Două dintre cele mai frecvente probleme ale persoanelor care lucrează de acasă sunt acumularea kilogramelor în plus și lipsa timpului liber. Probabil auzi și tu frecvent cum că job-ul făcut din propria locuință duce mereu la stat peste program și la vizite dese la frigiderul din bucătărie. Ei bine, am discutat cu un antrenor și am rugat-o să facă un plan de antrenament pentru toate persoanele care simt lipsa mișcării.