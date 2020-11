VIDEO Orban: Pregătim hotărârea de guvern pentru prelungirea stării de alertă; nu ne dorim să instituim alte restricţii

17:50

Pelicula ''Let Him Go'', distribuită de Focus Features, a reuşit să scoată într-o oarecare măsură din amorţire box-office-ul nord-american, obţinând încasări estimate la 4,1 milioane de dolari în primul său weekend de proiecţii pe marile ecrane, informează Reuters. În aceste vremuri marcate de pandemia de COVID-19, suma încasată a fost suficientă pentru a-i asigura acestui film primul loc în box-office-ul nord-american. ''Let Him Go'' îi are în distribuţie pe Kevin Costner, care interpretează rolul unui şerif pensionat, şi pe Diane Lane, care joasă rolul soţiei acestuia. Cei doi pleacă de la ferma pe care o deţin în Montana pentru a-l salva pe cel mai mic dintre nepoţii lor din ghearele unei familii periculoase, care trăieşte în teritoriul Dakota, în urma unei confruntări cu un final violent. Din distribuţie mai face parte Lesley Manville, care a obţinut o nominalizare la Oscar pentru interpretarea sa dintr-un alt film distribuit de Focus Features, ''Phantom Thread'' (2017). ''Let Him Go'' este scris şi regizat de Thomas Bezucha, cunoscut pentru pelicula ''The Family Stone'' (2005). Pe poziţia a doua se află filmul ''Come Play'', distribuit tot de Focus Features, prezent pentru cea de-a doua săptămână în cinematografele nord-americane. Coprodus alături de Amblin Partners, ''Come Play'' a obţinut încasări de 1,7 milioane de dolari pe plan intern şi un total de 5,6 milioane de dolari de la lansare. ''War With Grandpa'', o comedie de famile avându-l pe Robert De Niro în rolul principal, produsă de 101 Studios, ocupă cel de-al treilea loc, cu încasări de 1,5 milioane de dolari în weekendul trecut şi de 13,4 milioane de dolari în trei săptămâni de la lansare. Pe poziţia a patra se află ''Honest Thief'', realizat de studiourile Open Road, un thriller cu Liam Neeson în rolul principal, care a avut încasări de 1,1 milioane de dolari şi 11,2 milioane de dolari în total după lansare. Pelicula ''Tenet'', în regia lui Christopher Nolan, ocupă locul al cincilea, cu încasări de 905.000 de dolari în cinematografele nord-americane pe durata weekendului trecut. În total, pe plan intern, acest thriller SF a obţinut încasări de 55,1 milioane de dolari în America de Nord. La nivel global, pelicula a avut încasări de 350,8 milioane de dolari. Având în vedere că Warner Bros., studioul care a produs lungmetrajul, a anunţat că ''Tenet'' va fi lansat pe DVD în decembrie, acest film şi-a încheiat în mare parte traseul în sălile de cinematograf. Întrucât costurile de producţie şi de marketing s-au ridicat la 200 de milioane de dolari, ''Tenet'' nu va avea probabil o profitabilitate ridicată. AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Florin Bădescu, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: Let Him Go / Facebook.com