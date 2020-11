NISSA Black Friday 2020. Reduceri de până la 80% la mii de produse

15:00

Miley Cyrus s-a întrecut pe sine cu un cover excepţional al melodiei „Zombie” a celor de la The Cranberries. Membrii formaţiei rock s-au declarat foarte încântaţi să vadă că mulţi artişti le cântă una dintre cele mai de succes piese şi sunt impresionaţi în special de maniera de interpretare a lui Miley Cyrus. La câteva zile după ce artista a interpretat cântecul la „Whiskey a Go Go - Save the Stage”, în Los Angeles - un eveniment destinat strângerii de fonduri pentru ajutorarea sălilor de concer...