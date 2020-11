UTA - Gaz Metan 1-3. Laszlo Balint, avertisment către propriii jucători: „Unii dintre băieți s-au trezit prea repede sus”

Laszlo Balint (41 de ani), antrenorul celor de la UTA, a analizat înfrângerea echipei sale cu Gaz Metan Mediaș, scor 1-3. „Nu știu dacă a câștigat echipa mai bună, cât mai eficientă. Gaz Metan a fost o echipă care a știut să profite din plin de greșelile noastre. Am avut multe momente în care am fost naivi, atât în apărare cât și în atac, nu am luat cele mai bune decizii, dar este un motiv de analiză. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor