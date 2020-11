Primele imagini cu Gina Pistol după căzătură. Cum se simte graviduța

18:20

Și-a cumpărat un sandviș în Aeroportul Otopeni și a mușcat cu poftă din el, când brusc a simțit cum i se întoarce stomacul pe dos. Din produs mișca un vierme. Bărbatul s-a întors la vânzătoare […] The post Și-a cumpărat un sandviș în Aeroportul Otopeni, dar a avut un adevărat șoc atunci când a mușcat din el. „Dumnezeule!” appeared first on Cancan.ro.