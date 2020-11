Sindicaliştii de la SANITAS pichetează marţi sediul Guvernului

21:50

Preşedintele american în exerciţiu, Donald Trump, a anunţat luni că l-a demis pe ministrul apărării, Mark Esper, părând să folosească ultimele luni de mandat la Casa Albă pentru reglarea de conturi în interiorul administraţiei sale, transmit Reuters şi AFP.'Mark Esper este demis. Aş vrea să-i mulţumesc pentru serviciul lui', a scris Trump pe Twitter. ...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020 'Sunt încântat să anunţ că Christopher C. Miller, foarte respectatul Director al Centrului Naţional de Contraterorism (confirmat unanim de Senat) va fi secretar interimar al apărării, cu efect imediat', a precizat Trump.Pentagonul nu a comentat deocamdată pe acest subiect.Potrivit unor surse, Mark Esper, care avusese divergenţe publice cu preşedintele pe mai multe subiecte în ultimele luni, se pregătea de ceva vreme pentru perspectiva demisiei sau a demiterii sale după alegerile de la 3 noiembrie, în special dacă Trump ar fi câştigat un al doilea mandat.Mark Esper l-a înfuriat pe Donald Trump prin opoziţia la ameninţarea preşedintelui că va trimite militari activi pentru a reprima protestele antirasism care au zguduit SUA în vară.Esper nu a fost de acord nici cu atitudinea de desconsidere a NATO afişată de Trump, au mai indicat sursele.Succesorul său, Christopher C. Miller, va fi ministru al apărării până la învestirea noului preşedinte, fiind extrem de puţin probabil ca Senatul să mai confirme o nominalizare din mandatul lui Trump.AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor online: Anda Badea)