Iaşi: La Spitalul de Boli Infecţioase nu mai sunt locuri la terapie intensivă pentru pacienţii cu COVID-19

12:20

Primarul Municipiului Braşov, Allen Coliban, a declarat marţi că exmatricularea sa de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare s-a produs ca urmare a faptului că nu şi-a dat licenţa, în contextul în care se hotărâse să se mute la Braşov, pentru a o îngriji pe bunica sa bolnavă"În CV nu am scris că sunt absolvent, am scris că am urmat acele cursuri. Este rubrica 'Educaţie' şi sunt cinci ani pe care i-am făcut la Automatică şi Calculatoare. Povestea ţine de o problemă şi de aspecte personale. În 2002, când eram student al acestei facultăţi, a decedat tatăl meu. Am rămas întreţinător al bunicii mele, diagnosticată cu Alzheimer, lucru care m-a obligat să mă mut la Braşov. În 2005 am terminat anul 5, ar mai fi trebuit să închid două laboratoare pe care nu am putut să le echivalez. Aceasta a fost decizia profesorilor. Examenele mi le dădusem. Ar fi trebuit să echivalez aceste două laboratoare - asta însemna un semestru petrecut la Bucureşti, lucru pe care nu mi-l mai permiteam", a explicat reprezentantul USR PLUS, în cadrul unei conferinţe de presă.Coliban a mai precizat că în acel moment a decis să nu mai meargă la facultate şi să nu-şi dea licenţa, deşi urmase cursurile anului V."Am avut o carieră de zece ani în IT, în care nimeni nu mi-a cerut această diplomă, o carieră de care sunt foarte mândru, aşa cum sunt de altfel mândru de cei cinci ani petrecuţi la una dintre cele mai dificile facultăţi din România. (...) Din 2002 până 2005, cât am fost la facultate, nu am fost exmatriculat. În momentul în care am renunţat să mai merg la facultate, din 2005, după patru ani de zile, s-a produs această eliminare din registre. Este o decizie administrativă, care nu are legătură cu actul de învăţământ. Nu am fost exmatriculat pentru ceva ce am făcut, ci pentru faptul că am renunţat să îmi mai dau licenţa în anii următori", a precizat el. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vîlceanu)