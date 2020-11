Neamţ: SJU nu mai are locuri ATI libere pentru pacienţii cu COVID-19

15:20

Senatorul Liviu Marian Pop a anunţat că se retrage din PSD în urma excluderii sale de pe lista de candidaţi ai organizaţiei Maramureş a partidului de către liderul acesteia, Gabriel Zetea, el declarând marţi, pentru AGERPRES, că exclude posibilitatea reluării activităţilor din viaţa sindicală şi că intenţionează să revină la catedră ca profesor de matematică."Nu, nu voi reveni în activitatea sindicală. Sindicatul a fost o etapă din viaţa mea. Ţin legătura cu colegii de la sindicate. Am avut invitaţii şi propuneri de a colabora cu ei din momentul anunţării demisiei, chiar azi ( marţi n.red) am avut o discuţie cu un lider important din viaţa sindicală. Cu drag o să dau consultanţă mişcării sindicale şi celei patronale. Deocamdată, rămân la ceea ce îmi place cel mai mult, adică şcoala ! 99, 9% e că o să mă reîntorc la catedră, dar lucrul aceste îl voi analiza după data de 6 decembrie, pentru că e campanie electorală şi orice lucru pe care l-aş face poate fi interpretat în notă electorală. După 6 decembrie, când se vor linişti toate lucrurile, se va aşeza viaţa politică, normal voi spune mai multe", a spus Liviu Marian Pop, care a fost şi ministru al Educaţiei.Senatorul social-democrat a anunţat public retragerea din partid şi a subliniat că nu are în intenţie să se înscrie în altă formaţiune politică, el arătând că este deranjat de faptul că deşi a fost votat de primarii PSD pentru a candida pe un loc eligibil, preşedintele Gabriel Zetea l-a eliminat de pe lista trimisă la centru."Dacă eram nemulţumit, făceam cum au făcut alţi colegi, plecam din PSD la alt partid şi candidam. Nu am făcut lucrul acesta pentru că în CEX-ul Maramureş, acolo unde au votat primarii, viceprimarii şi preşedinţii de organizaţie s-a dat un vot pe două liste, unul la Senat, şi unul la Cameră ( Deputaţilor). Eu am avut o competiţie internă în partid, iar primarii care m-au ales au ţintit locurile eligibile, persoanele pe locurile eligibile atât la Camera Deputaţilor cât şi la Senat, iar motivul pentru care am plecat este conducerea aceasta dictatorială. După ce a călcat în picioare preşedintele partidului (Gabriel Zetea n.red.) listele PSD Maramureş, propunând la Bucureşti alte liste, totuşi să facă un pas în spate. Adică, nu mai conduci a patra campanie electorală când ultimele trei campanii electorale le-ai pierdut (...) Foarte mulţi primari au fost nemulţumiţi că nu a contat votul lor în stabilirea listelor. În fapt, primarii în viaţa politică decid listele la parlamentare (...) Aceşti primari nu pot să-şi dea demisia, doar primarul din Borşa Sorin Timiş n.red.) a spus că rămâne independent, iar ceilalţi primari n-au putut să exprime lucrul acesta, nu pot să-şi dea demisia din partid şi până la urmă au considerat că ceea am făcut eu este voinţa multor primari din Maramureş", a declarat Liviu Marian Pop.Acesta a subliniat că nu intenţionează să candideze la nicio funcţie în PSD Maramureş la următoarele alegeri, dar are în vedere revenirea în partid în momentul când actualul preşedinte, Gabriel Zetea, nu va mai deţine funcţia de conducere."Mi-am dat demisia din partid şi analizez o revenire în partid după ce domnul Gabriel Zetea, nu va fi preşedintele organizaţiei PSD Maramureş! Analizez pentru că aştept să văd cine va fi viitorul preşedinte al PSD Maramureş. Nu mă interesează nicio funcţie de conducere în partid. Nu m-a interesat opt ani de zile cât am fost membru al PSD, chiar dacă aveam competiţii în stânga-dreapta, nu mă interesează să fiu nici preşedintele PSD Maramureş, nici în alte organizaţii politice (...) Dacă intenţionam să plec în alt partid, o făceam înainte de depunerea listelor. Nu ! Am plecat din PSD pentru că în PSD Maramureş se conduce dictatorial, pentru că în PSD Maramureş votul oamenilor nu este respectat de preşedintele acestei formaţiuni politice", a mai declarat Liviu Marian Pop.