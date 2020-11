MAE anunță că Germania a schimbat protocolul de carantină. O persoană poate ieşi dacă cere după 5 zile un test COVID şi acesta iese negativ

20:10

Horia Tecău, în vârstă de 35 de ani, numărul 21 mondial la tenis dublu, a anunţat că a fost testat pozitiv la COVID-19. Jucătorul român de tenis a precizat că nu are niciun simptom, informează Agerpres. „În urma unui control de rutină, am fost testat pozitiv la COVID-19. Nu am niciun simptom, dar îi îndemn […]