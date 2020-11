Ioana Ginghină are planuri mari de viitor! A primit inelul de la iubitul ei. Să fie oare vorba despre căsătorie? „Aș mai îmbrăca rochia de mireasă”

13:50

Încă un angajat al Secţiei de Boli Interne de la Spitalul din oraşul Balş-Olt a murit din cauza viruslui COVID 19. Femeia se simțea foarte rău, iar cadrele medicale încercau să o salveze, deși șansele […] The post O infirmieră de la Spitalul din Balş-Olt a pierdut lupta cu virusul appeared first on Cancan.ro.