Anca Serea a pierdut în fața Statului mai multe terenuri. Pentru ele va primi doar 3.700 euro pentru ele

15:40

Fotbalistul Denis Alibec a declarat în cadrul unei conferințe de presă că îşi doreşte victorii şi să marcheze în ultimele trei partide ale primei reprezentative a României din acest an, cu Belarus, Norvegia şi Irlanda […] The post Denis Alibec: „100% avem şanse să mergem la Mondiale!” appeared first on Cancan.ro.