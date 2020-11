Situație îngrijorătoare la Sibiu! În Spitalul de Urgență nu mai este niciun pat liber pentru pacienții cu COVID-19

17:30

Dacă numărul infectărilor cu coronavirus nu se va diminua, Italia ar putea intra în carantină totală de la jumătatea lunii noiembrie. De câteva zile, medicii din Italia cer carantină totală. De asemenea, Guvernul se gândește […]