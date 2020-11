MAE anunță că Germania a schimbat protocolul de carantină. O persoană poate ieşi dacă cere după 5 zile un test COVID şi acesta iese negativ

21:10

Black Friday este unul dintre cele mai importante evenimente de cumpărături ale fiecărui an. Importanța Black Friday a crescut de la an la an, iar în 2020 Black Friday (Vinerea Neagră) se anunță o zi specială, care va bate toate recordurile în materie de shopping online, din cauza restricțiilor survenite în pandemie. Ceea ce știm […]