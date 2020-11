EXCLUSIV VIDEO Dezvăluiri incredibile făcute de Eric: „Îmi cunosc personal în jur de 20 de frați! Mai am, dar nu-i știu pe restul! Când eram mic jucam desculț, mâncam singur în tribună”

23:40

Ronald Koeman (57 de ani) a oferit detalii despre primul dialog avut cu Lionel Messi (33 de ani) din postura de antrenor al Barcelonei, în momentul în care acesta era pe picior de plecare.Tehnicianul a povestit, într-un interviu pentru Diario Sport, ce a discutat cu Lionel Messi când a preluat clubul catalan și ce i-a spus acestuia despre viitorul echipei sub comanda sa: „Când am ajuns, mi s-a zis că Messi este nefericit. Am fost la el acasă și am vorbit. ...