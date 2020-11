Ample percheziții pentru destructurarea unor rețele de trafic de persoane. Alex Bodi, în vizorul DIICOT

19:30

A fost înregistrat primul deces la Spitalul Mobil de la Leţcani. Este vorba despre un fost consilier judeţean PSD Iași. Acesta a decedat în urma infecției cu COVID-19. Dumitru Paraschiv, în vârstă de aproximativ 75 […] The post Primul deces de la Spitalul Mobil de la Lețcani! Un fost consilier judeţean PSD Iași a murit din cauza infecției cu COVID-19 appeared first on Cancan.ro.