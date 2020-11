Ce se va întâmpla până la urmă cu voucherele de vacanță în 2021. Anunțul Guvernului

20:50

Vladimir Găitan a murit, în această seară, la vârsta de 73 de ani. Vestea morții actorului a fost dată de actorul Vlad Rădescu, într-o postare pe Facebook. „Vladimir Găitan a trecut dincolo și a lăsat […] The post A murit actorul Vladimir Găitan. Artistul avea 73 de ani appeared first on Cancan.ro.