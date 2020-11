Ce s-a întâmplat cu Daria Radionova, în timp ce Alex Bodi era săltat de DIICOT și rusoaica se afla în locuinţă

07:50

Azi-noapte, lui Tzancă Uraganul i-a fost lovit bolidul de lux. Artistul a fost aspru criticat de fani, după ce a filmat-o pe șoferița care a produs accidentul. Tzancă Uraganul a avut parte de o surpriză […] The post Bolidul de lux al lui Tzancă Uraganul, lovit de o femeie care a pierdut controlul volanului: ”Uitați ce face neatenția din om” appeared first on Cancan.ro.