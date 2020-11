VIDEO Olimpiu Moruțan și-a ales următoarea destinație: „Mi s-ar potrivi, dar nu depinde de mine”

15:10

Mihaela Buzărnescu, 32 de ani, își revizitează trăirile ultimelor luni, de la bucuria revenirii pe teren la US Open la dezamăgirea de la Roland Garros, cu speranța că 2021 va oferi mai multe ocazii de a jucaMihaela Buzărnescu a lipsit aproape un an din turnee oficiale, între Tașkent 2019, când se retrăgea după primul set al meciului cu Jaqueline Cristian, apăsată de probleme la umăr, și US Open 2020. ...