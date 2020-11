Călin Popescu Tăriceanu, către Iohannis și ministrul apărării: Nu mai pregătiți armata pentru o campanie de vaccinare cu un vaccin care încă nu există!

23:20

Fashion Days Black Friday 2020. În acest an, magazinul online de haine si incaltaminte fashiondays.ro sarbatoreste Black Friday prin reduceri ce ajung pana la 80%. Oferta Black Friday Romania la Fashion Days cuprinde optiuni nelimitate de piese vestimentare, incaltaminte si accesorii pentru femei, barbati si copii, de la branduri internationale de top precum Fossil, Furla, Max&Co, Guess, adidas, Puma, Pepe Jeans, DESIGUAL, Diesel, Nike, Esprit, Love Moschino, NEXT, Mango, United Colors of Benett...