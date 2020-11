Medicul șef al UPU Sibiu a demisionat din funcție

11:00

eMAG Black Friday 2020 televizoare. Vineri, 13 noiembrie, magazinul eMAG celebreaza cea de-a 10-a editie a Black Friday in Romania. Ca urmare a digitalizării accelerate din ultimul an și a adopției din ce în ce mai rapide a cumpărăturilor online, eMAG estimează că plățile cu cardul vor înregistra cea mai mare rată de creștere de la an la an de până acum de Black Friday, ajungând la 55% din totalul vânzărilor față de 42% în 2019, a anuntat compania intr-un comunicat de presa. Legat de televizoare...