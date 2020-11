Andra, confesiuni inedite despre căsnicia cu Cătălin Măruță: „Unii idealizează relația noastră”

20:50

Un medic de familie din Botoșani a fost găsit inconștient în cabinetul său. Imediat la fața locului a fost chemat un echipaj de medici care au încercat să îi salveze viața, însă eforturile lor au […] The post Medic de familie infectat cu Covid-19, găsit mort în cabinetul său. DSP Botoșani caută pacienții cu care a intrat în contact appeared first on Cancan.ro.