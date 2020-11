Marea Britanie: O infirmieră, inculpată pentru uciderea a opt nou-născuţi

08:20

Ziua mondială a calităţii este marcată în 2020, în cea de-a doua zi de joi a lunii noiembrie, respectiv la 12 noiembrie, şi reprezintă recunoaşterea contribuţiei profesioniştilor în managementul calităţii la nivel global.Managementul calităţii se referă la oferirea de instrumente organizaţiilor pentru a acţiona eficient pentru părţile interesate - de la îmbunătăţirea produselor, serviciilor, sistemelor şi proceselor, până la asigurarea faptului că întreaga organizaţie este adecvată scopului. Părţile interesate sunt cele care definesc, în final, standardul de calitate pentru o organizaţie. Indiferent de ceea ce o parte interesată califică ca fiind un nivel acceptabil al calităţii, organizaţia este cea care trebuie să urmărească în a oferi şi a depăşi acel nivel.În 2020, tema este "Creating customer value", notează https://www.quality.org/, şi este o ocazie excelentă de a atrage atenţia asupra persoanelor, echipelor şi organizaţiilor care sunt profund implicate în crearea şi îmbunătăţirea valorii clienţilor lor. Organizaţiile orientate spre client au o cultură proprie în a crea valoare pentru clienţii lor prin inovarea şi îmbunătăţirea produselor, serviciilor şi proceselor. Într-o lume cu aşteptări din ce în ce mai mari ale clienţilor, concurenţă şi schimbări tehnologice, companiile se străduiesc să fie văzute ca "parteneri" în ochii părţilor interesate.Specialiştii în acest domeniu, al calităţii, vin în sprijinul companiilor, ajutându-le să dezvolte o cultură a calităţii axată pe client, care să le ajute să recunoască faptul că nu compania, ci clientul defineşte ceea ce înseamnă calitatea, să înţeleagă calitatea produselor şi serviciilor prin ochii clienţilor lor, să împărtăşească performanţa lor în ceea ce priveşte calitatea, clienţilor, să colaboreze cu clienţii pentru a îmbunătăţi calitatea produselor/serviciilor şi pentru a rezolva problemele ce pot apărea. Ziua mondială a calităţii oferă posibilitatea de a evidenţia modul în care calitatea poate ajuta la crearea de organizaţii orientate spre client.Ziua mondială a calităţii a fost instituită de Institutul de Certificare a Calităţii (The Chartered Quality Institute-CQI), cu sediul central la Londra, care în 2019 a aniversat 100 de ani de la înfiinţare, tema zilei fiind "100 de ani de calitate". Prima ediţie a acestei zile a avut loc la data de 9 noiembrie 1989, https://www.quality.org/. CQI este organismul profesional al experţilor în îmbunătăţirea calităţii produselor, proiectelor şi serviciilor. De mai bine de 100 de ani, promovează excelenţa organizaţională stabilind standarde profesionale pentru managementul calităţii în Marea Britanie şi la nivel global.CQI numără 19.000 de membri localizaţi în 100 de ţări din întreaga lume. CQI stabileşte standardele pentru capacitatea şi sfera de aplicare a calităţii prin Cadrul de competenţă CQI. CQI înglobează întreaga comunitate ce aparţine acestui domeniu, inclusiv profesionişti în managementul calităţii (membri CQI) şi auditori ai sistemelor de management, prin divizia specializată IRCA (Registrul Internaţional al Auditorilor Certificaţi). În 2017, CQI a lansat Premiile internaţionale ale Calităţii.Ziua mondială a calităţii este cuprinsă în Săptămâna europeană a calităţii, organizată de Organizaţia Europeană pentru Calitate (EOQ). Înfiinţată în 1956, EOQ este o asociaţie autonomă, non-profit, aflată sub legislaţia belgiană, care luptă pentru a îmbunătăţi eficienţa în sfera calităţii, în sensul său cel mai larg, acţionând ca organism coordonator şi catalizator al organizaţiilor reprezentative naţionale.În 2020, evenimentul are loc în săptămâna 9-15 noiembrie, sub tema "Quality as Competitive Advantage in an Uncertain Environment", potrivit www.eoq.org. Tema de anul trecut a Săptămânii europene a calităţii (11-17 noiembrie) a fost "Make Quality Great Again!". AGERPRES/ (Documentare-Irina Andreea Cristea, editor: Ruxandra Bratu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) The CQI/facebook